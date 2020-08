Ascolti Tv venerdì 7 agosto 2020. Boom di ascolti per la Juventus che esce dalla Champions league. Carlo Conti scende al 10.4% con I migliori dei migliori anni. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti TV venerdì 7 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 I Migliori dei Migliori Anni ha conquistato 1.652.000 con 10.4%

Su Rai 2 Il circolo degli inganni ha interessato 902.000 con 4.2%

Su Rai 3 La Grande Storia ha siglato 595.000 spettatori con 3.3%.

Su Canale 5 Juventus-Lione di Champions League: 5.380.000 con 28.4%

Su Rete 4 Innamorato pazzo: 854.000 spettatori con 5%

Su Italia 1 Tutto può cambiare: 798.000 spettatori 3.3%

Su La 7 In Onda Focus: 627.000 con 3.2%. I misteri di Parigi: 169.000 con 1.7%

Su TV8 X Factor – Il Sogno segna 260.000 con 1.4%

Su NOVE Fratelli di Crozza Classic: 251.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti TV venerdì 7 agosto 2020, la fascia preserale Reazione a catena oltre il 24% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.832.000 con 18.4%. Il game: 3.143.000 con 24.1%. Su Rai 2 Bull 3 ha raccolto 820.000 spettatori con 5.4% Su Rai 3 Blob segna 681.000 spettatori con 4.4%. Voxpopuli 595.000 con 3.5%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 975.000 con 10.3% e 1.673.000 con 13.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 669.000 con 4.5% Su Italia 1 Dr House – Medical Division 5 è visto da 470.000 con 3.2% Su La 7 Little Murders ha segnato 163.000 spettatori con 1.6% Ascolti TV venerdì 7 agosto 2020, l’access prime time Le Teche Rai al di sotto del 14% in contrapposizione con la Champions Su Rai 1 Techetechetè: 2.635.000 spettatori con 13.9% Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 930.000 spettatori con 4.8% Su Rai 3 Un Posto al Sole coinvolge 1.081.000 con 5.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint in versione ridotta: 2.783.000 spettatori con 15.9% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.125.000 con 6.4% e 988.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI 9 ha registrato 702.000 spettatori con 3.8%. Su La 7 In Onda ha interessato 733.000 persone con 4% Su TV8 4 Ristoranti è vista da 355.000 spettatori con 1.9% Su NOVE Little Big Italy: 280.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti TV venerdì 7, daytime mattutino

C’è tempo per… al 14.4%

Su Rai 1 Unomattina Estate: 683.000 con 15.3%. C’è Tempo Per… 676.000 con 14.4%

Su Rai 2 La nave dei sogni: 487.000 persone con 6.1%

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 316.000 con 6.7%

Su Canale 5 Forum: 959.000 telespettatori con 12.7%.

Su Italia 1 Blindspot ha registrato 215.000 telespettatori con 3.2%.

Su La 7 ‘Aria che tira Estate 235.000 con 4.2%. L’Aria che tira – Oggi Estate 381.000 con 3.6%.

Su TV8 Ogni Mattina: 104.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti TV venerdì 7, day time pomeridiano

Bene il day time pomeridiano di Tv8

Su Rai 1 Io e Te: 1.277.000 con 10.6%. Il Paradiso delle Signore: 930.000 con 10.6%. La Vita in Diretta Estate: 1.166.000 con 14.1%

Su Rai 2 Chiamatemi Anna: 371.000 telespettatori con 2.9%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 441.000 con 4.2%.

Su Canale 5 Daydreamer 2.080.000 persone con 18.3%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 691.000 telespettatori con 5.7%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 694.000 spettatori con 5.1%

Su La 7 . Perception 81.000 con 1% e 77.000 con 0,9%.

Su TV8 Le sorelle dello sposo: 310.000 spettatori con 3.6%. Vite da Copertina: 182.000 con 2.2%

Ascolti TV venerdì 7, seconda serata

Pressing Champions league oltre il 15%

Su Rai 1 Passaggio a Nord-Ovest: 494.000 telespettatori con 7.7%.

Su Rai 2 Sarah Kohr sigla 448.000 spettatori con 4.3%

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate ha interessato 341.000 telespettatori con 3%.

Su Canale 5 Pressing Champions League: 1.733.000 con 15.1%.

Su Rete 4 Asso è seguito da 335.000 spettatori con 5.2%

Su Italia 1 Cercasi amore per la fine del mondo: 284.000 con 4.2%