La programmazione di Daydreamer – le ali del sogno subisce uno stop estivo dal 10 al 14 agosto. Come accade tutti gli anni, le principali soap estive in onda su Canale 5, non vanno in onda nella settimana di Ferragosto.

Daydreamer stop estivo anche a Beautiful

Anche Daydreamer, la principale soap che sta dando molte soddisfazioni alla rete, dunque si ferma. Dal 10 al 14 agosto i telespettatori dovranno fare a meno delle avventure romantiche dei due protagonisti, Can e Sanem. E accontentarsi di una programmazione alternativa.

Sono due le soap che in questa stagione estiva sono “in ferie”. Beautiful, ad esempio, è sospesa già dalla scorsa settimana, da lunedì 3 agosto 2020. L’appuntamento quotidiano con la soap opera statunitense riprenderà il proprio posto nel palinsesto a partire dall’ultima settimana di agosto. I fan che da 30 anni seguono gli intrighi delle famiglie Forrester e Spencer sono in astinenza e vi restano ancora.

Canale 5, in sostituzione di Beautiful ha scelto di dare più spazio a Una Vita con un doppio appuntamento che, dal 3 agosto, sta andando in onda a partire dalle 13.40. E si conclude alle 14.45 per lasciare il posto alla puntata in replica di Il segreto che sostituisce Daydreamer – le ali del sogno.

Come cambia la programmazione di Canale 5

Vediamo adesso quale è la programmazione che sostituisce le puntate quotidiane di Daydreamer.

Canale 5 propone nel day time pomeridiano film tv che variano di genere e di atmosfere.

Lunedì 10 agosto la principale rete Mediaset manda in onda il film tv drammatico Cambiare per amore.

Martedì 11 agosto è la volta di Legami di sangue del ciclo Inga Lindstrom pseudonimo con il quale scrive Christiane Sadlo.

Mercoledì 12 agosto è previsto il film tv drammatico Emily Richard: il paradiso alla fine del mondo.

Giovedì 13 agosto la rete leader di Cologno Monzese propone Rosamunde Pilcher : segreti tra amici.

Infine, venerdì 14 agosto ancora un film tv della serie Maraie is on fire, dal titolo Una seconda occasione.

Dal 16 agosto Daydreamer torna nella collocazione del day time pomeridiano alle 14.45.

Come vedere Daydreamer in streaming

Per gli appassionati della soap ricordiamo che è possibile vedere la puntata intera anche in streaming sul sito www.mediasetplay.it. Oppure con l’apposita app MediasetPlay scaricabile da App Store per i dispositivi iPhone-iPad o da Google Play per i possessori di devices Android.