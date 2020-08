Ascolti Tv giovedì 13 agosto 2020. Vince la replica di Rai 1. Lo speciale Le iene per Nadia sfiora l’11%, Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 13 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 La miniserie L’uomo che sognava con le aquile 2.073.000 con 13.9%

Su Rai 2 Riavrò mia figlia? ha registrato 996.000 con 6.2%.

Su Rai 3 Hudson & Rex: 623.000 telespettatori con 3.8%.

Su Canale 5 Zelig ha registrato 1.750.000 telespettatori con 11.5%.

Su Rete 4 Il film Frantic ha registrato 520.000 con 3.6%.

Su Italia 1 Le Iene per Nadia ha registrato 1.255.000 con 10.6%.

Su La 7 Il film Virus Letale ha registrato 489.000 con 3.2%.

Su TV8 Il film Terremoto 10.0 ha siglato 463.000 telespettatori, con 2.9%.

Su NOVE Il film Matrimonio a quattro mani ha registrato 366.000 con 4%.

Ascolti Tv giovedì 13 agosto 2020, la fascia preserale Bene Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena L’Intesa Vincente 1.974.000 con 20.3%.Il game: 3.018.000 con 24.4%. Su Rai 2 Bull ha registrato: 725.000 telespettatori con 5.4% Su Canale 5 The Wall: 824.000 con 9% e 1.491.000 con 13.6%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 644.000 telespettatori con 4.6%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 472.000 telespettatori con 3.6%. Ascolti Tv 13 agosto 2020, l’access prime time Continua Tg 2 post su Rai 2 Su Rai 1 Techetechetè: 3.216.000 telespettatori con 19%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 691.000 telespettatori con 4%. Su Rai 3 Un posto al sole 1.098.000 con 6.5 Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.084.000 telespettatori con 12.3%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 1.110.000 con 6.9% e 1.278.000 con 7.5%. Su La 7 In Onda ha registrato 883.000 telespettatori con 5.%%.

Ascolti Tv 13 agosto 2020, seconda serata

e repliche sulle altre retiLa Pressing Champions league raggiunge l’8%. Film

Su Rai 1 l film Cocoon ha registrato 376.000 telespettatori con 6.4%.

Su Rai 2 Blue Bloods ha raggiunto 552.000 telespettatori con una share 4.4 %

Su Rai 3 Stati Generali Remix ha registrato 325.000 telespettatori con 3.1%.

Su Canale 5 Pressing Champions League ha avuto un seguito di 614.000 telespettatori con 8%%.

Su Rete 4 Il film Passenger 57 – Terrore ad alta quota ha siglato 184.000 telespettatori con 3.6%