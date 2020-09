Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020. La Nazionale Italiana, tornata dopo dieci mesi in campo, catalizza l’attenzione. Il film di Canale 5, realizzato in Turchia, raggiunge il 12.8%. I palinsesti risentono ancora delle atmosfere estive. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Italia – Bosnia Erzegovina, Nations League: 4.936.000 telespettatori con 22.2%. , Nations League: 4.936.000 telespettatori con 22.2%.

Su Rai 2 Il film Mai fidarsi di mia madre: 962.000 telespettatori con 4.9%.

Su Rai 3 Il film Stai lontana da me ha registrato 1.240.000 persone con 6.2%.

Su Canale 5 Il film Eternal Love ha ottenuto 2.196.000 telespettatori con 12.8%.

Su Rete 4 Il film Grand Hotel Excelsior ha registrato 679.000 persone con 4%.

Su Italia 1 Il film Richie Rich – Il più ricco del mondo: 873.000 telespettatori con 4.8%.

Su La 7 Il film Quel che resta del giorno: 357.000 telespettatori con 2.5%.

Su Real Time Bake off Italia 8 prima puntata in simulcast: 782.000 spettatori con il 4%

Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020, la fascia preserale Ultime battute per The Wall che si ferma al 14.6% Su Rai 1 Reazione a catena L’intesa vincente: 2.216.000 con 20.5% e 3.596.000 con 24.8% Su Rai 2 Castle ha registrato 847.000 telespettatori con 5%. Su Rai 3 Blob presenta Blob a Venezia 728.000 persone con 4% Su Canale 5 The Wall I protagonisti 1.230.000 con 12%. Il game: 2.011.000 con 14.6%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 741.000 persone con 4.4%. Su Italia 1 Dr. House: 487.000 con 3.6% e 680.000 con 3.7%. Su La 7 Little Murders ha registrato 139.000 telespettatori con 1.2%. Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020, l’access prime time Un posto al sole al 6.9% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 964.000 telespettatori con 4.6%. Su Rai 3 .Un posto al sole ha registrato 1.423.000 persone con 6.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.790.000 telespettatori con 13.4%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.148.000 con 5.5% e 1.038.000 con 5%. Su Italia 1 La serie CSI ha siglato 907.000 persone con 4.4%

Ascolti Tv venerdì 4, daytime mattutino

Le repliche di don Matteo al 12.7%. Agorà estate chiude a 8.4%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 741.000 con 15.4%. C’è tempo per… 680.000 con 14%. Don Matteo 1.219.000 con 12.7%

Su Rai 2 Crociere di nozze Piemonte: 440.000 telespettatori con 5.2%

Su Rai 3 Agorà Estate: 409.000 con 8.4%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.026.000 telespettatori con 12.9%.

Su Rete 4 La signora in giallo 471.000 persone con 3.3%

Su Italia 1 Motive: 73.000 con 1.6%, 97.000 con 1.3%, 158.000 con 2.2%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 269.000 con 4.4%. L’Aria che tira – Oggi Estate 361.000 con 3.3%.

Ascolti Tv venerdì 4, day time pomeridiano

Al 14.6% il programma C’è tempo per…

Su Rai 1 La vita in diretta Estate ultima puntata: 1.282.000 con 14.6%.

Su Rai 2 Tour de France: 751.000 con 6.9%. Tour in diretta 675.000 con 5.7%; Tour all’arrivo 912.000 con 10%; Toureplay 375.000 con 4.1%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 746.000 telespettatori con 8.3%.

Su Canale 5 Il film tv Marie is on fire – Veleni: 930.000 con 10.6%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 723.000 telespettatori con 5.7%.

Su Italia 1 a vita secondo Jim: 3.83.000 persone con 4.5%.

Su La 7 Little Murders 108 .000 con 1.23%

Ascolti Tv venerdì 4, seconda serata

Canale 5 vince la fascia oraria

Su Rai 1 Passaggio a Nord-Ovest: 867.000 telespettatori con 6.8%.

Su Rai 2 La prima cosa bella ha registrato 378.000 con 3.1%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate: 290.000 telespettatori con 3.6%.

Su Canale 5 Il film Bridget Jones’s Baby: 467.000 telespettatori con 8.4%.

Su Rete 4 Il film Infelice e contenti: 203.000 telespettatori con 3.7%.

Su Italia 1 Il film Un tipo imprevedibile: 442.000 telespettatori con 5.8%.