Ascolti Tv mercoledì 9 settembre 2020. Vince Rai 1 in una serata in cui torna in onda Chi l’ha visto? un altro caposaldo della programmazione di viale Mazzini. Il programma della Sciarelli supera anche Canale 5. Bene The good doctor su Rai 2. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 9 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 il film il film Il Diritto di Contare ha registrato 2.776.000 con 14.12%.

Su Rai 2 The Good Doctor 3: 1.580.000 con 7.09% di share e 1.643.000 con 8.12%

Su Rai 3 Chi l’ha visto?: 2.073.000 spettatori con 11.05%

Su Canale 5 Ocean’s 8 ha raggiunto 1.986.000 spettatori con 10.05%

Su Rete 4 Il film Nati con la camicia: 1.178.000 telespettatori con 6.14%.

Su Italia 1 Suicide Squad ha intrattenuto 1.229.000 persone con 6.57%

Su La 7 Atlantide presenta ha siglato 402.000 telespettatori con 2.87%

Su Tv8 Power Hits Estate 2020 sigla 414.000 spettatori con 2.27%

Su NOVE Avamposti – Dispacci dal Confine: 444.000 spettatori con 2.08%.

Ascolti Tv mercoledì 9 settembre 2020, la fascia preserale Domina ancora Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a catena – L’intesa vincente 2.375.000 con 20.49%. Il game: 3.693.000 con 24.39%, Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 566.000 persone con 4.21% Su Rai 3 Blob sigla 855.000 spettatori con 4.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.659.000 con 15.2%. Il game: 2.461.000 con 17% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 792.000 con 4.44%. Su Italia 1 Dr House: 424.000 con 2.97% e 386.000 con 3.1% Su La 7 Little Murders ha appassionato 135.000 spettatori Ascolti Tv mercoledì 9 settembre 2020, l’access prime time Basso il gradimento delle Teche Rai Su Rai 1 Techetechetè ottiene 3.589.000 spettatori con 16.3%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.090.000 persone con 4.92%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 1.107.000 con 5.26%. Un posto al sole 1.736.000 con 7.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha divertito 3.088.000 con 14.02%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.278.000 con 6.03% e 1.322.000 con 5.97%. Su Italia 1 CSI ha registrato 930.000 telespettatori con 4.24%. Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.612.000 persone con 7.34% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 514.000 persone con 2.4%

Ascolti Tv mercoledì 9 2020, daytime mattutino

Crolla Rai 2 con l’informativa della Azzolina. Crollano anche Agorà su Rai 3 e Ogni mattina su Tv8.

Su Rai 1 Uno Mattina: 733.000 con 16.11%. Storie Italiane 727.000 con 14.88% e 881.000 con 14.23. C’è tempo per… 1.181.000 con 10%

Su Rai 2 L’informativa del Ministro Azzolina: 106.000 con 1.81%.

Su Rai 3 Agorà si ferma a 354.000 spettatori con 6.87%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 654.000 con 12.7% e 611.000 con 12.7%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 126.000 con 1.94% e 272.000 con 2.2%

Su La 7 L’aria che tira 283.000 con 4.61%. L’aria che tira oggi 449.000 con 3.79%

Su Tv8 Ogni Mattina: 58.000 con 1.1%. Ogni Mattina Dopo il TG: 129.000 con 0.9%.

Ascolti Tv mercoledì 9, day time pomeridiano

Pomeriggio 5 si fa superare da La vita in diretta. La Cancellieri non fa crescere Vite da copertina

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.240.000 con 9.49%. Il Paradiso delle Signore 1.614.000 con 15.47%. La Vita in Diretta: 1.479.000 con 15.98%

Su Rai 2 Tour in diretta 383.000 con 2.81%. Tour all’Arrivo 842.000 con 8.77%.

Su Rai 3 . Geo 635.000 persone con 6.71%.

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.737.000 con 22.59%. Pomeriggio Cinque: 1.297.000 con 14.38% e 1.272.000 con 13.51%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 704.000 telespettatori con 5.24%

Su Italia 1 La vita secondo Jim 287.000 con 3.17%.

Su La 7 Tagadà – Tutto quando fa politica: 271.000 con 2.29%.

Su Tv8 Matrimonio a Graceland: 255.000 con 2.6%. Vite da Copertina: 165.000 con 1.8%.

Ascolti Tv mercoledì 9, seconda serata

Porta a porta con Matteo Renzi sotto il 9%

Su Rai 1 Porta a Porta: 671.000 telespettatori con 8.76%.

Su Rai 2 Il commissario Heller ha registrato 265.000 con 3.08%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha siglato 449.000 telespettatori con 6.15%.

Su Rete 4 Il film Tutti contro tutti ha registrato 217.000 con 3.34%.

Su Italia 1 Il film The Losers ha registrato 375.000 con 6.60%.