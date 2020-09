Nero a metà 2 è all’esordio con la puntata di giovedì 10 settembre su Rai 1. La serie, interpretata da Claudio Amendola, riprende da dove si era fermata la prima stagione. L’appuntamento è in prima serata, alle 21.20 sulla prima rete di viale Mazzini, Vanno in onda due episodi di cui vi proponiamo le anticipazioni. Amendola apre la stagione di Rai Fiction.

Nero a metà 2 puntata 10 settembre trama primo episodio

Le prime scene mostrano la cerimonia di promozione di Malik (Miguel Gobbo Diaz). Nel frattempo un suv scuro sperona un’auto addetta al trasporto organi. Il fine è sottrarre il cuore destinato a una ragazza di 16 anni in attesa di trapianto.

Sul posto arriva proprio Malik, che inaugura con questo caso la nomina a ispettore superiore. Nel frattempo, poco distante, un altro suv scuro travolge e uccide l’agente Paolo Moselli. Al tragico impatto assiste in diretta l’ispettore Marta Moselli, madre della vittima, in servizio nella sala operativa della Polizia. Anche Carlo Guerrieri (Claudio è testimone della tragedia.

Guerrieri e Malik intuiscono che i due incidenti siano correlati. Ad investire Moselli sono stati gli stessi che si sono impossessati del cuore. Ingaggiano quindi una lotta contro il tempo per ritrovare l’organo, probabilmente oggetto di un riscatto, e salvare la vita alla ragazza.

Carlo vuole mantenere la promessa fatta a Marta e trovare il colpevole della morte del figlio. Per lei prova un senso di protezione. Perciò non le rivela che ha raccolto gli ultimi istanti di vita del ragazzo: non vuole ferirla ulteriormente. La informa di tutto ciò che scopre, tanto da mettere in secondo piano i preparativi del matrimonio imminente con Cristina.

Intanto torna Alba da Montreal, dove ha concluso il master professionale, seguito soprattutto per allontanarsi da Malik e dal suo tradimento. Alba ha voluto occuparsi della sua vita e interrogarsi sulla storia della madre, che resta il nodo più doloroso: cancellarla per sempre o andare a cercarla tenendo all’oscuro Carlo?

Alba e Malik si rivedono ed appaiono turbati. Nulla è più come prima fra loro.

Trama secondo episodio

Un uomo viene trovato morto nei pressi di un palazzo in costruzione. Escluso il suicidio, i sospetti si concentrano sul nuovo compagno della ex moglie e sul fratello di lei. Ma la verità che Carlo e i suoi uomini scoprono si rivela molto più sorprendente. Intanto Carlo prosegue le indagini sulla morte di Paolo.

Si fa consegnare da Marta il cellulare e il computer del figlio e li affida ad Olga, amica e collega della Polizia postale, nonché moglie di Muzo. La speranza è individuare una pista da approfondire. Carlo è infatti convinto che la morte di Paolo non sia stato un semplice incidente. E’ singolare che, dopo l’impatto le telecamere della zona si siano oscurate tutte. Nel frattempo, Carlo chiede aiuto alla sua informatrice di fiducia, Ottavia (Daphne Scoccia). E scopre che, in passato, un evento ancora sconosciuto ha costretto madre e figlio a trasferirsi da Napoli a Roma.

Olga sta attraversando una fase molto difficile del suo matrimonio. Muzo, vuole controllare tutto ed è geloso ogni volta che lei entra in contatto con Malik.

Contemporaneamente, anche Marco Cantabella mostra di non gradire le ripetute attenzioni del collega Lisi (Valerio Di Benedetto) verso Cinzia Repola, la sua compagna.

Alba, alle prese con la decisione di restare al suo posto o accettare il lavoro all’estero che le hanno proposto, è ancora ferita dal tradimento di Malik. A distrarla l’aiuta Enea Chiesa, un affascinante specializzando di Medicina legale che la Di Castro le affida come tirocinante

La sintonia tra i due risulta subito evidente. Malik, però trascura questo particolare. E’ preoccupato per Olga perché sembra sparita nel nulla. Avverte Carlo che, allarmato, rimanda il viaggio di nozze con Cristina a Parigi. Anche lui sente che a Olga è successo qualcosa di grave.