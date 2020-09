Ascolti Tv venerdì 11 settembre 2020. Ancora scontro tra repliche per le reti ammiraglie Rai 1 e Canale 5 quando la stagione autunnale è iniziata da giorni. Esordio della nuova stagione di Quarto grado su Rete 4 e di Freedom con Roberto Giacobbo spostato su Italia 1. Ecco, nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 11 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Panariello, Conti, Pieraccioni: lo Show in replica: 2.258.000 spettatori con 12.9%

Su Rai 2 NCIS: 1.331.000 con 6.2%. The Rookie 1.103.000 con 5.7%.

Su Rai 3 Il film Cuori puri ha registrato 886.000 persone con 4.4%.

Su Canale 5 Concerto Il Volo – 10 anni Insieme: 2.075.000 spettatori con 10.7%

Su Rete 4 Quarto Grado prima puntata: 1.334.000 spettatori con 8.7%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine: 874.000 telespettatori con 5.3%.

Su La 7 Propaganda Live: 770.000 persone interessate con 5.4%.

Su Tv8 X Factor – Il sogno: 267.000 telespettatori con 1.4%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 399.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv venerdì 11 settembre 2020, la fascia preserale Esordio basso per Gino cerca chef su Nove, sotto l’1%. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.249.000 con 19.3%. Il game: 3.577.000 con 23.4% Su Rai 2 Castle ha registrato 723.000 telespettatori con 4%. Su Rai 3 Blob sigla 849.000 spettatori con 4.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.603.000 con 14.1%. Il game: 2.517.000 con 17.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 794.000 telespettatori con 4.5%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 490.000 con 2.7% Su La 7 Little Murders ha convinto 142.000 telespettatori con 1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti: 290.000 spettatori con 1.6% Su NOVE Gino cerca Chef prima puntata: 103.000 spettatori con 0.7% Ascolti Tv venerdì 11 settembre 2020, l’access prime time Stasera Italia news sempre più vicino a Otto e mezzo Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.691.000 telespettatori con 17.2% Su Rai 2 Tg2 Post ha siglato 821.000 telespettatori con 3.8%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 894.000 con 4.4%. Un posto al sole 1.419.000 con 6.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.198.000 telespettatori con 14.9%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.258.000 con 6.1% e 1.397.000 con 6.5%. Su Italia 1 CSI ha registrato 866.000 persone con 4.1%. Su La 7 Otto e mezzo: 1.466.000 telespettatori con 6.9% Su Tv8 Guess my age ha registrato 495.000 telespettatori con 2.3%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 429.000 spettatori con il 2%.

Ascolti Tv venerdì 11 settembre 2020, daytime mattutino

Niente da fare per Agorà con la nuova conduzione di Luisella Costamagna. Giù anche Ogni Mattina su Tv8

Su Rai 1 Uno Mattina: 724.000 con 15.4%Storie Italiane 721.000 con 14.8% e 807.000 con 12.9%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni coinvolge 511.000 spettatori con 5.8%.

Su Rai 3 Agorà 352.000 con 6.7% Elisir: 374.000 con 6%. Quante Storie: 520.000 con 4.4%

Su Canale 5 Forum: 1.281.000 telespettatori con 15.6%.

Su Rete 4 La signora in giallo 552.000 persone con 3.8%

Su La 7 L’Aria che Tira: 290.000 con 4.7% e 423.000 con 3.7%

Su Tv8 Ogni Mattina: 59.000 con 1.1%. Ogni mattina Dopo il Tg: 121.000 con 0.9%

Su NOVE Web of Lies convince 93.000 persone con 0.9% convince 93.000 persone con 0.9%

Ascolti Tv venerdì 11, day time pomeridiano

Alberto Matano strappa la leadership a Barbara D’Urso

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.253.000 con 9.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.647.000 con 15.3%. La Vita in Diretta: 1.379.000 con 15%

Su Rai 2 Tour de France ha registrato 556.000 telespettatori con 4.3%.

Su Rai 3 Geo 676.000 persone con 7.2%.

Su Canale 5 Uomini e donne 2.656.000 con 21.7%. Il Segreto 1.585.000 con 15.8%. Pomeriggio Cinque: 1.197.000 con 13.6% e 1.391.000 con 14.7%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 761.000 telespettatori con 5.7%

Su Italia 1 La vita secondo Jim 339.000 con 3.8%

Su La 7 Tagadà – Tutto quando fa politica: 226.000 con 1.9%

Su Tv8 Vite da Copertina: 143.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv venerdì 11, seconda serata

LineaNotte sotto il 3%

Su Rai 1 TV7: 455.000 spettatori con 6.9%

Su Rai 2 11 settembre verità: 491.000 telespettatori con 3.5%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato 224.000 persone con 2.9%

Su Canale 5 Il film Belli di papà ha registrato 490.000 con 6.5%.

Su Rete 4 Donnavventura Italia ha registrato 215.000 con 4.8%