Torna ItaliaSì, con Marco Liorni al timone della nuova versione e con il nuovo podio. Il programma va in onda nel day time pomeridiano del sabato di Rai 1 ed è arrivato alle terza edizione. La messa in onda è da sabato 12 settembre alle 16.25.

ItaliaSì nuovo podio

ItaliaSi si ripropone al pubblico della rete leader di viale Mazzini con alcune novità. Innanzitutto è proposta una nuova scenografia. E ci sono novità anche nella formula e nel podio del pomeriggio.

Al fianco di Marco Liorni sono presenti vari personaggi dello spettacolo e della cultura che si mettono in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni. E, attraverso il loro comportamento, a volte allegro e a volte brusco, cercano di conquistare il pubblico in studio e i telespettatori da casa.

Nella scorsa edizione c’era una commissione di quattro “saggi” composta da Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo. In questa nuova veste del programma, sono andati via definitivamente la Dalla Chiesa e la Santarelli. I telespettatori incontreranno gli altri due nel corso delle puntate settimanali perchè i commentatori si alternano di settimana in settimana.

Liorni intanto continua a condurre Reazione a catena nella fascia preserale di Rai 1. E’ presente con il doppio appuntamento fino alla conclusione di settembre quando lascia il posto a L’Eredità nella fascia preserale.

La prima puntata, chi sale sul podio

Nella prima puntata del programma i telespettatori incontrano Arianna, una donna che racconta una grave ingiustizia di cui è stata vittima.

Spazio al gossip con Raimondo Todaro e la sua presunta nuova storia d’amore.

Sulla ripartenza delle scuole interviene il professore Pagani che, nella scorsa edizione di l’Eredità, abbandonò il quiz per tornare dai suoi allievi. Oggi ha qualcosa da dire a tutti.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico, portando in alcuni casi a duri confronti. Si parla oggi del prete che divide il Paese celebrando il matrimonio di due donne sue amiche.

Al centro della scena il podio di ItaliaSì dove chiunque può salire per comunicare il proprio pensiero, fare una richiesta, cercare qualcuno.

Marco Liorni è soddisfatto del programma che è riuscito a tenete testa alla concorrenza in una fascia oraria molto complicata. La leadership è sempre stata di Verissimo e di Silvia Toffanin.

Inoltre il conduttore è stato protagonista con ItaliaSi giorno per giorno durante il mese di giugno. Aveva sostituito Storie italiane.

Come partecipare da casa

Da casa si potrà partecipare mandando sms o whsatsapp al numero 333.6196865, inviare una email a [email protected] o lasciare un messaggio allo 06.36869161. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

La sigla Italia d’Oro di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per il programma, dal figlio Alberto.

Il programma è fruibile su RaiPlay