Ascolti Tv venerdì 25 settembre 2020. Carlo Conti conquista la prima serata nonostante la presenza di Gabriel Garko all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha scelto il reality per il suo coming out. Ma il programma non riesce a decollare. Da sottolineare il flop della prima puntata di Le Ragazze su Rai 3. Un esordio al 3%- Ecco nei dettagli l’andamento dei dati Auditel per della share per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 25 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha registrato 3.741.000 telespettatori con 18.5%.

Su Rai 2 Volley Maschile – Finale Supercoppa 2020 sigla 464.000 spettatori con 2.3%.

Su Rai 3 Le Ragazze prima puntata: 663.000 spettatori con 3%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto 2.877.000 spettatori con 16.8%

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.082.000 telespettatori con 6.2%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine: 1.047.000 spettatori con 5.5%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 867.000 spettatori con 4.9%

Su Tv8 X Factor 2020 – Audizioni 2 è scelto da 652.000 telespettatori con 3.2%.

Su NOVE Fratelli di Crozza ha coinvolto 1.209.000 spettatori con 5.2%

Su Real Time Bake Off Italia: 869.000 spettatori con 3.7%

Ascolti Tv venerdì 25 settembre 2020, la fascia preserale Sale il consenso per Blob. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 3.005.000 con 20.2%. Il game: 4.317.000 con 23.5% Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 677.000 persone con 4.1% Su Rai 3 Blob sigla 1.014.000 telespettatori con 4.7% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.030.000 con 14.6%. Il game: 2.981.000 con 16.9% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 816.000 spettatori con 3.9% Su La 7 The Good Wife: 154.000 persone con 0.9%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 298.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Little Big Italy: 163.000 persone con 0.9% Ascolti Tv venerdì 25 settembre 2020, l’access prime time Soliti ignoti sotto il 19% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.494.000 persone con 18.6%. Su Rai 2 Tg2 Post; 1.037.000 spettatori con 4.3% Su Rai 3 Tutto su mia Madre: 958.000 con 4.2%. Un Posto al Sole: 1.566.000 con 6.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.621.000 spettatori con 15% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.380.000 con 5.9% e 1.368.000 con 5.6% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.684.000 persone con 7% Su Tv8 Guess my Age: 534.000 spettatori con 2.2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco ha siglato 496.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv venerdì 25, daytime mattutino

Agorà crolla al 6.2% con Luisella Costamagna

Su Rai 1 Storie Italiane 801.000 con 15.8% e 830.000 con 12.9%

Su Rai 2 Fatti Vostri: 443.000 con 6.2% e 887.000 con 7.8%.

Su Rai 3 Agorà interessa 337.000 spettatori con 6.2%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.457.000 telespettatori con 16.6%.

Su Rete 4 La signora in giallo 588.000 persone con 3.8%

Su Italia 1 The Mentalist: 250.000 spettatori con 2.1%

Su Tv8 Ogni Mattina: 63.000 spettatori con 1.1% e 133.000 con 0.9%

Ascolti Tv venerdì 25 settembre 2020, day time pomeridiano

Serena Bortone con Oggi è un altro giorno ancora sotto il 10%.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.326.000 con 9.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.903.000 con 16.1%. La Vita in Diretta: 1.679.000 con 14.3%

Su Rai 2 Ciclismo: Campionati mondiali su strada: 684.000 con 5.4%

Su Rai 3 Geo 1.023.000 persone con 8.7%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.530.000 con 13.9% e 1.792.000 con 15%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 983.000 telespettatori con 6.9%

Su Italia 1 GF Vip 274.000 con 2.3%

Su La 7 Tagadà: 369.000 con 2.9%. Senti chi mangia 108.000 con 1%.

Ascolti Tv venerdì 25, seconda serata

Donnavventura oltre il 4%

Su Rai 1 TV7 coinvolge 628.000 spettatori con 8%

Su Rai 2 La Passione di Anna Magnani: 152.000 spettatori con 2.4%

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 277.000 telespettatori con 3.1%.

Su Rete 4 Donnavventura Italia: 197.000 spettatori con 4.1%