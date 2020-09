Venerdì 25 settembre Le Ragazze tornano su Rai 3. L’appuntamento con la nuova edizione del programma è alle 21.20 con nuove storie. Vi anticipiamo le protagoniste della prima puntata. Questa volta non c’è conduzione. Gloria Guida che ne era stata al timone in passato, non è stata riconfermata dal nuovo direttore Franco Di Mare.

Le Ragazze sono donne di diverse generazioni che si raccontano in prima persona. Le loro vicende personali si sono intrecciate a fatti ed eventi di rilevanza nazionale. Complessivamente il programma abbraccia la storia degli ultimi 90 anni di questo paese. E, contemporaneamente, documenta l’evoluzione della figura femminile dagli anni ’40 ad oggi.

Le Ragazze 25 settembre, Franca Cancogni, Adua Veroni, Luciana Romoli

Apre la prima puntata della nuova serie la centenaria Franca Cancogni. Una professionista straordinaria ed una donna che ha inciso molto sulla storia della letteratura e del piccolo schermo. E’ stata traduttrice di Joyce, D.H. Lawrence e Conrad per Einaudi. E per la Rai è stata sceneggiatrice di serie indimenticabili come A Come Andromeda. La Cancogni, inoltre, ha esordito come scrittrice alla veneranda età di 98 anni.

Dopo di lei si racconteranno due Ragazze degli anni Cinquanta.

Adua Veroni, la prima moglie di Luciano Pavarotti, per più di 40 anni ha condiviso l’esistenza con il tenore, aiutandolo e sostenendolo negli anni che hanno decretato il suo successo.I telespettatori la sentono dire: “il primo amore non si scorda mai. Io l’ho scordato”.

Luciana Romoli è la testimonianza viva di chi a soli otto anni si ribellò alle leggi razziali del 1938 e a 14 divenne staffetta partigiana.

Monica Guerritore e Letizia Lopez per gli anni ’70

A seguire ci sono due Ragazze degli anni 70. La prima è Monica Guerritore, tra le protagoniste più importanti del teatro italiano, scoperta giovanissima da Giorgio Strehler. La seconda è Letizia Lopez, sorella di Rosaria, vittima di uno dei fatti più orribili della cronaca nera italiana: il massacro del Circeo avvenuto nel 1975.

In chiusura una giovane del Nuovo Millennio. E’ Elisa Marconi che lavora in un reparto di radio-oncologia pediatrica. Ha scelto di stare accanto ai bambini e aiutarli a superare la paura e le tensioni dovute alle cure mediche a cui sono sottoposti.

Autori e produzione

Le Ragazze è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti per Rai 3.

E’ scritto da Cristiana Mastropietro.

Le interviste della prima puntata sono curate da Olivia Bernardini, Francesca Cucci e Vincenzo Faccioli Pintozzi. La direzione artistica è di Riccardo Mastropietro, la regia delle interviste è di Tiziano Bernardini, Jovica Nonkovic e Marcello Orlando.