Ascolti Tv domenica 27 settembre 2020. Vince la prima puntata di L’Allieva 3. L’affollamento di proposte in prime time penalizza Live non è la D’Urso che scende al 12.6%. Il ritorno di Che tempo che fa, spalmato su tre fasce orarie oscilla tra il 9 ed il 7%. A risentire più di tutti è però Non è L’Arena. Massimo Giletti, infatti si ferma al 5%, nonostante la prima puntata sia stata piena di argomenti attuali. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel.

Ascolti Tv domenica 27 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 L’Allieva 3 ha registrato 4.334.000 spettatori con 19.5% ha registrato 4.334.000 spettatori con 19.5%

Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 1.143.000 con 4.5%. NCIS New Orleans: 1.022.000 con 4.2%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa, dalle 20.30 alle 22.39, sigla 2.280.000 con 9.2%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: ha raggiunto 1.973.000 spettatori con 12.6%

Su Rete 4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones è visto da 788.000 spettatori con 3.7%

Su Italia 1 Independence Day: Rigenerazione: 1.439.000 spettatori con 6.4%

Su La 7 Non è L’Arena: ha interessato 908.000 persone con il 5%

Su Tv8 Masterchef è seguito da 478.000 telespettatori con 2.4%

Su NOVE Avamposti – Dispacci dal Confine: 305.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv domenica 27 settembre 2020, la fascia preserale Reazione a catena saluta il pubblico con il 20.2% di share Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 3.112.000 con 17.3%. Il game: 4.154.000 con 20.2% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 664.000 con 3.9% e 741.000 con 3.8% Su Rai 3 Che tempo che fa anteprima: 1.797.000 persone con 7.7% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 1.666.000 con 9.6%. Il game: 2.660.000 con 13.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 815.000 persone con 3.7%. Su Italia 1 CSI NY ha totalizzato 577.000 persone con 2.6% Su La 7 Contestazione Generale: 186.000 persone con 1.1%. Su Tv8 Gran Premio di Formula 1 in differita: 1.119.000 spettatori con 5.9%. Ascolti Tv domenica 27 settembre 2020, l’access prime time Anteprima Non è L’Arena al 4% Su Rai 1 Soliti Ignoti ha raggiunto 4.422.000 spettatori con 17.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha raggiunto 3.136.000 persone con 12.4% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.113.000 con 4.6% e 982.000 spettatori con 3.9%, Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.219.000 persone con 4.9% Su La 7 Non è L’Arena Prima Pagina: 995.000 persone con 4% Su Tv8 Ristoranti ha raccolto 491.000 spettatori con 2%. Su NOVE Little Big Italy: 324.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv domenica 27, daytime mattutino

Melaverde sotto il 14%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia: 559.000 con 16.1% e 1.504.000 con 22.4%

Su Rai 2 O Anche No ha siglato 98.000 spettatori con 1.3%

Su Rai 3 TGR Puliamo il Mondo: 281.000 spettatori con 3.5%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 910.000 con 9.3%. Melaverde 1.819.000 con 13.8%

Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 190.000 persone con 2.4%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 169.000 con 2.2% e 258.000 spettatori con 3%

Su La 7 Omnibus: 186.000 spettatori con 3.5%. L’Ingrediente Perfetto: 102.000 con 0.9%. #Aperistorie: 112.000 con 0.7%.

Ascolti Tv domenica 27, day time pomeridiano

Cala Domenica in. La Fialdini supera ancora Domenica live

Su Rai 1 Domenica In: 2.635.000 con 15.2% e 2.555.000 con 16.2%. Da Noi… A Ruota Libera: 2.264.000 con 14.5%

Su Rai 2 Ciclismo ha convinto 1.538.000 persone con 9.5%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.174.000 con 7.1%. Mezz’Ora in Più il Mondo Che Verrà: 737.000 con 4.7%.

Su Canale 5 Daydreamer: 1.892.000 con 12.5%. Domenica Live: 1.840.000 con 11.8%

Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 535.000 persone con 3.1%.

Su Italia 1 Station 19 sigla 320.000 con 1.9% e 407.000 con 2.6% sigla 320.000 con 1.9% e 407.000 con 2.6%

Su La 7 Senti chi Mangia: 107.000 con 0.6%. Senti chi Mangia Non si Butta via Niente: 162.000 con 1%.

Ascolti Tv domenica 27, seconda serata

Testa a testa trai programmi sportivi di seconda serata

Su Rai 1 Prix Italia: 566.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 1.046.000 spettatori con 6.7%. L’Altra DS: 402.000 con 5.7%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.246.000 spettatori con 7.2%