È sempre mezzogiorno 28 settembre, diretta, Clerici, cast, studio, ospiti

Questa mattina, 28 settembre, dalle 12:00 vi raccontiamo in diretta la prima puntata di È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1. Si tratta del nuovo programma, a metà tra cooking e talk show, con cui Antonella Clerici torna nella sua fascia preferita, quella del day time. Va in onda dal lunedì al venerdì, per tutta la stagione.

È sempre mezzogiorno 28 settembre, diretta, lo studio e il cast

È sempre mezzogiorno è un cooking show che vuole raccontare un mondo casalingo e genuino. Mettersi ai fornelli sarà il pretesto per imbastire al discussione con gli ospiti, che di puntata in puntata parteciperanno al talk. Si parlerà anche di attualità e di temi cruciali come l’ambiente. Per il ritorno in video a mezzogiorno, Antonella Clerici ha scelto di ricreare un mondo immerso nella natura, alla scoperta dei prodotti tipici e salutari.

Non a caso, lo studio riproduce un ambiente naturale e fiabesco in cui domina un grande bosco. È lo stesso bosco vicino al quale la Clerici vive da qualche anno e che l’ha portata ad una riscoperta rigenerante della natura. Quello rappresentato in studio è un bosco della Val Borbera, in provincia di Alessandria.

La campagna è spesso associata alla saggezza popolare. Quella che verrà rappresentata dal cast fisso, nelle vesti di alcune figure chiave. Il Maestro panificatore Fulvio Marino, le tre nonne, la zia Cry, Serena ‘la fatina dei dolci’ provano a ricreare le relazioni sociali di quel mondo. Non mancheranno, però, anche gli Chef come Daniele Persegani e Francesca Marsetti. I cuochi Andrea Mainardi, Mauro Improta e Sergio Barzetti. E ci sono anche la Nutrizionista Evelina Flachi e il social chef Lorenzo Biagiarelli.

È sempre mezzogiorno, dunque, deve parte del format a La prova del cuoco, ma vuole andare oltre. Lo dimostra l’intenzione di dare spazio al talk, ma anche la scelta di introdurre molti giochi con il pubblico. Da Scrosta e vinci a I cinque indizi, i telespettatori avranno molte occasioni per giocare da casa.

La diretta della prima puntata

Antonella Clerici apre la prima puntata con la voce rotta dall’emozione: “Avevo preparato un sacco di discorsi ma ho dimenticato tutto. Avevo deciso di non emozionarmi e invece eccomi qui. Mi piace lasciarmi andare. Abbiamo condiviso tanto, anche momenti difficili. Ora, torno nelle vostre case all’ora di mezzogiorno e cercherò di farlo con spensieratezza, serenità e gentilezza. Cominciamo”.

Subito dopo, mostra lo studio. Tra alberi di pesco in fiore, funghi e un grosso bosco. Spiega che il bosco sullo sfondo della scenografia è in realtà una ripresa live dal bosco della Val Borbera, in cui vive. “Ogni mattina, io mi sveglio e vedo questo bosco”, racconta.

Poi, presenta la nona Anna, la zia Cry e il tuttofare Alfio. La Clerici, per esperienza personale, spiega che sono figure realmente preziose nella vita in provincia e ancor di più in quella di campagna. Per la saggezza, i consigli in cucina, ma anche per l’aiuto con i bambini.

La conduttrice vuole far scegliere il pubblico a casa il primo dolce da realizzare. E Arriva una grossa sorpresa per lei: in collegamento video c’è Carlo Conti. Il programma è registrato negli Studi Rai di Milano, in Via Mecenate, ma l’incredulità della Clerici sembra autentica.

Ricordiamo che Carlo Conti è tra i colleghi ad esserle rimasti più vicino, dopo il doloroso addio a La Prova del cuoco, nel 2018.

Intanto, la zia Cry si mette all’opera per realizzare “La torta del bosco”.

Va detto che in queste prime fasi si fa fatica, al di là della scenografia, a distinguere È sempre mezzogiorno da La Prova del cuoco. In ogni caso, Antonella Clerici è visibilmente felice per il suo ritorno.