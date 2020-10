Ascolti Tv domenica 4 ottobre 2020. La terza stagione di L’Allieva conferma il gradimento di pubblico. Rai 1 ha trasmesso la seconda puntata con 20.5%. Live Non è la D’Urso si ferma al 13.1% di share. Non è L’Arena raggiunge il 5.8% ed il 5.3% nell’anteprima. Fabio Fazio conferma gli ascolti della prima puntata e sfiora il 10%. Ecco, negli dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 4 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 L’Allieva 3 ha raggiunto 4.473.000 telespettatori con 20.5%

Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 1.281.000 persone con 5.1%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa: 2.378.000 telespettatori con 9.7%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 1.953.000 spettatori con 13.1%

Su Rete 4 Unstoppable – Fuori controllo: 928.000 spettatori con 4.2%

Su Italia 1 Il Libro della Giungla ha intrattenuto 1.453.000 persone con 6.6%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.309.000 con 5.3% e 922.000 con 5.8%

Su Tv8 Materchef Italia 9 ha siglato 547.000 spettatori con 2.8%

Su NOVE Gang Latine a Milano: 354.000 con 1.5%

Ascolti Tv domenica 4 ottobre 2020, la fascia preserale La replica di Caduta libera nel fine settimana al 14.2% Su Rai 1 L’Eredità: La sfida dei Sette: 2.932.000 con 17.2%. Il game: 4.138.000 con 20.7% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 935.000 con 6% e 923.000 con 4.9% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 1.880.000 con 11.6%. RiCaduta Libera 2.754.000 con 14.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 710.000 spettatori con 3.3% Su Italia 1 CSI: NY: 494.000 con 2.6% e 815.000 con 3.6% Su Tv8 Cucine da Incubo: 240.000 persone con 1.1% Su NOVE Airport Security Europa: 205.000 spettatori con 1% Ascolti Tv domenica 4 ottobre 2020, l’access prime time Anteprima di Che tempo che fa al 7.1% Su Rai 1 Soliti Ignoti – il ritorno: 4.476.000 spettatori con 17.9% Su Rai 3 Anteprima Che Tempo che Fa: 1.609.000 spettatori con 7.1% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.221.000 spettatori con 12.9%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.173.000 con 4.8% e 1.195.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.184.000 spettatori con 4.7% Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 520.000 spettatori con 2.1% Su NOVE Little Big Italy convince 389.000 persone con 1.6%

Ascolti Tv domenica 4, daytime mattutino

Linea Verde sfiora il 20%

Su Rai 1 Messa dalla Basilica di San Francesco 1.659.000 con 19.6%.Linea Verde: 2.996.000 con 19.7%

Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato 529.000 telespettatori con 4.6%.

Su Canale 5 Melaverde ha registrato 1.765.000 persone con 14%.

Su Rete 4 Colombo 427.000 persone con 2.7%

Su Italia 1 The Vampire Diaries ha registrato 180.000 persone con 1.7%

Su La 7 L’ingrediente perfetto 125.000 con 1.4%. Senti chi mangia 100.000 con 0.8%. #Aperistorie 130.000 con 0.8%.

Ascolti Tv domenica 4, day time pomeridiano

Cala drasticamente Domenica in rispetto alle edizioni precedenti. La Fialdini supera la D’Urso.

Su Rai 1 Domenica In: 2.578.000 con 15.4% e 2.239.000 con 14.7%. Da noi… a ruota libera: 1.963.000 con 13.5%.

Su Rai 2 Giro all’arrivo 1.603.000 con 10.5%. Processo alla Tappa 917.000 con 6.2%.

Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.137.000 con 7.6%; Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 711.000 con 4.7%.

Su Canale 5 Daydreamer 1.899.000 con 12.8%. Domenica Live 1.766.000 con 12.3%

Su Rete 4 Il film Il bandito nero: 297.000 telespettatori con 1.9%

Su La 7 Donald Trump 182.000 con 1.2%. America 7 217.000 con 1.4%

Ascolti Tv domenica 4, seconda serata

Bene Che tempo che fa – Il tavolo

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha siglato 746.000 telespettatori con 7.54%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 854.000 con 5.4%. L’altra DS 250.000 con 3.4%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.107.000 telespettatori con 6.6%. TG3 Mondo: 410.000 con 4.8%.

Su Rete 4 Il film Il rapporto Pelican: 225.000 con 3.1%. Il film225.000 con 3.1%.