Superquark + RaiPlay 2020, Piero Angela, conferenza stampa, diretta

Questa mattina, alle 12:00, RaiPlay presenta in conferenza stampa l’edizione 2020 di Superquark +, con Piero Angela. Per il secondo anno consecutivo, la piattaforma OTT della Rai realizza in esclusiva una serie di Superquark pensata principalmente per il pubblico giovane dell’offerta digitale. L’incontro con la stampa avviene nella Sala A di Viale Mazzini, a Roma, sede principale della Rai.

Superquark + RaiPlay 2020 con Piero Angela, le nuove puntate dal 6 ottobre



Lo scorso anno, Superquark + è stato uno degli esperimenti di RaiPlay. Dieci puntate di Superquark da 15 minuti, realizzate solo per la piattaforma, con temi e linguaggi per un pubblico giovane e abituato alla fruizione di contenuti on demand.

La Direttrice Elena Capparelli ha rinnovato la produzione, con altrettante puntate realizzate in collaborazione con Rai 1 e disponibili su RaiPlay dal 6 ottobre.

Piero Angela, a 91 anni, ha ancora voglia di sfide. La Rai, dal canto suo, non rinuncia al maestro della divulgazione, una dei più grandi volti della sua storia.

Per quanto riguarda i temi trattati, si parlerà di cibo del futuro e capelli, ma anche di DNA, di vita sulla Luna e di misteri dell’Universo. La struttura e il confezionamento delle puntate, oltre al linguaggio, saranno affini ai contenuti del sito, dunque diversi dalla versione classica in onda su Rai 1. Anche per questo, Piero Angela è affiancato da cinque giovani ricercatori.

Alla conferenza stampa partecipano Piero Angela e la Direttrice di RaiPlay Elena Capparelli.

La diretta

Ad inaugurare la presentazione è la Direttrice Elena Capparelli: “È la prima volta che Rai Play realizza la seconda stagione di una serie originale ed è un onore farlo con Piero Angela, il divulgatore per eccellenza. Un progetto basato sulla conoscenza, ma anche un racconto moderno, montato in maniera veloce, con immagini immersive, che somiglia all’intrattenimento. Pillole di scienza, al termine delle quali è possibil eocnoscerne un pezzetto in più. Alla fine dello scorso anno, le puntate più viste sono risultate quelle dedicate alla vista, al gioco, allo sport, al sonno e all’amore. In totale, quasi un miliione di visualizzazioni, con pubblico prevalentemente maschile e sotto i 45 anni”.

Conferma che le puntate saranno dieci, da 15 minuti circa. Infine, accenna già alla possibilità di realizzare una terza stagione.

Subito dopo, va in onda un estratto della prima puntata, sulla “biografia” dei capelli.