Ascolti Tv venerdì 16 ottobre 2020. Carlo Conti con la centesima puntata di Tale e quale show sbaraglia il GF Vip 5 che si ferma a 17.4%. Molti gli appuntamenti del venerdì tra Fratelli di Crozza al 5.3% fino a Propaganda live al 4.7%. Ma ci sono anche Quarto Grado, Freedom, Bake off Italia 8. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 16 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1Tale e Quale Show ha raggiunto 4.282.000 spettatori con 19.4%

Su Rai 2 NCIS: 1.401.000 con 5.3%. The Rookie 1.057.000 con 4.5%

Su Rai 3 Era mio Padre: 925.000 spettatori con 3.8%

Su Canale 5 GF Vip 5 ha ottenuto 3.039.000 persone con 17.4%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.171.000 spettatori con 6.1%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine: 1.120.000 spettatori con 5.6%

Su La 7 Propaganda Live: 898.000 spettatori con 4.7%.

Su Tv8 X Factor ha siglato, in chiaro, 745.000 spettatori con 3.2%

Su NOVE Fratelli di Crozza ha raggiunto 1.353.000 spettatori con 5.3%

Su Real Time /+1 Bake Off Italia: 804.000 persone con 3.2%

Ascolti Tv venerdì 16 ottobre 2020, la fascia preserale Caduta libera al 18.1% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.042.000 con 19.6%. 3.042.000 con 19.6%. L’Eredità: 4.489.000 con 23.1%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha ottenuto 621.000 con 3.5%. Castle 1.009.000 con 4.5% Su Rai 3 Blob: 1.119.000 spettatori con 4.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.145.000 con 14.5%. Caduta Libera 3.431.000 con 18.1% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 871.000 spettatori con 3.8% Su Italia 1 CSI: NY: 394.000 con 2.1% e 652.000 spettatori con 2.8%. Su La 7 The Good Wife: 132.000 con 1% e 197.000 con 1.1% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 322.000 spettatori con 1.5% Su NOVE Little Big Italy: 248.000 persone con 1.3%. Ascolti Tv venerdì 16 ottobre 2020, l’access prime time Tg2 Post al 5%. Guess my age riprende il dominio su Deal with it Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.727.000 spettatori con 18.1% Su Rai 2 Tg2 Post: 1.327.000 spettatori con 5% Su Rai 3 Tutto su mia Madre: 1.420.000 con 5.7%. Un Posto al Sole: 1.812.000 con 6.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.495.000 spettatori con 17.1%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.330.000 con 5.3% e 1.359.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.167.000 telespettatori con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.950.000 persone con 7.5% Su Tv8 Guess my Age intrattiene 627.000 spettatori con il 2.4%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 511.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv venerdì 16, daytime mattutino

Crolla al 12.2% E’ sempre mezzogiorno.Netto dominio di Canale 5 su Rai 1 anche con Mattino Cinque e Forum

Su Rai 1 UnoMattina: 838.000 con 15.8%. Storie Italiane 839.000 con 15.7% e 874.000 con 13.6%. È sempre mezzogiorno 1.403.000 con 12.2%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 162.000 con 2.8%. I Fatti Vostri: 360.000 con 5.1% e 845.000 con 7.9%.

Su Rai 3 Agorà: 491.000 con 8.3%. Mi Manda Raitre 298.000 con 5.6%. Elisir: 431.000 con 6.3%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.023.000 con 17.4% e 948.000 con 17.7%. Forum: 1.517.000 con 17.8%

Su Rete 4 La signora in giallo 588.000 con 3.8%

Su Italia 1 The Mentalist: 171.000 con 3% e 310.000 con 3.9%.

Su La 7 L’aria che tira 415.000 con 6.3%; L’aria che tira – Oggi 534.000 con 4.5%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 48.000 con 0.8% e 106.000 con 0.7%

Ascolti Tv venerdì 16, day time pomeridiano

La vita in diretta sorpassa ancora Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.578.000 con 11.2%. Il paradiso delle signore: 2.032.000 con 17%. La Vita in Diretta: 1.911.000 con 15.7%.

Su Rai 2 Giro all’arrivo 1.599.000 con 12.7%. Processo alla Tappa 707.000 con 6.4%. Resta a casa e vinci 301.000 con 2.6%.

Su Rai 3 Geo 1.274.000 persone con 10.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.614.000 con 14.2% e 1.770.000 con 13.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 807.000 spettatori con 5.6%.

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 369.000 spettatori con 2.8%

Su Tv8 Vite da Copertina: 205.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv venerdì 16, seconda serata

Tv7 al 9.4%

Su Rai 1 TV7 interessa 849.000 spettatori con 9.4%

Su Rai 2 Dark Fashion: 462.000 spettatori con 2.7%

Su Rai 3 Quante Storie: 232.000 persone con 1.5%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 Night 1.403.000 con 24.4%. Grande Fratello Vip 5 Live 772.000 con 15.6%