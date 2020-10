Nella puntata di L’Eredità di domenica 11 ottobre Carlo Lascialfari è il nuovo campione. Riesce anche a vincere una consistente somma alla Ghigliottina. Il nuovo campione aveva già al suo attivo una ghigliottina che si era conclusa, però, senza alcuna vincita. Flavio Insinna ha laureato il nuovo campione nel game show di cui è padrone di casa su Rai 1 nella fascia preserale.

L’Eredità Carlo Lascialfari, il suo percorso

Il percorso di Carlo non era iniziato nel migliore dei modi. Infatti, nella prima gara, La sfida dei Sette, non era riuscito a dare tutte le risposte esatte ed era a rischio eliminazione. Fortunatamente non è stato scelto per la sfida dei sessanta secondi. Ed rimasto ad affrontare i vari step successivi.

Nel corso della gara in cui i concorrenti devono scegliere in quale anno è accaduto un determinato evento, Carlo finisce alla sfida dei sessanta secondi. Si confronta con Alice. E riesce a superarla. Resta in gara e arriva alla fase in cui bisogna individuare il significato di alcune parole desuete e difficili. Si tratta dei Paroloni. Carlo indovina che Gagno significa Tana degli animali. Ed ecco il campione al Triello. Deve confrontarsi con Jimmy e Tiziana.

L’Eredità la ghigliottina del campione Carlo

Carlo riesce ad arrivare alla Ghigliottina rispondendo in maniera esatta alla seguente domanda: Nel linguaggio dei boy scout quale termine indica il grido di chiusura delle attività. La risposta era stata sbagliata dagli altri due concorrenti. Per Carlo si tratta di Crack. Ed ecco la sua ghigliottina. Arriva al gioco finale con 210.000 euro.

Dopo aver più vole dimezzato, conserva la somma di 26.250 euro.

Le parola della Ghigliottina erano: Casa, Pasta, Carta, Testa e Voglia. Il termine che li unisce tutti è Matta. Carlo ha indovinato e porta a casa il montepremi. Questa sera torna a difendere il titolo.

Chi è Carlo Lascialfari

Carlo Lascialfari viene da Firenze. E’ già da molti giorni a L’Eredità, riuscendo ad arrivare al Triello. E secondo il regolamento del gioco, chi giunge al Triello, torna il giorno successivo.

Il campione è laureato in Economia e Commercio. La sua professione è responsabile di sala per eventi e spettacoli.E’ arrivato a L’Eredità su consiglio del nonno Otello un attivo spettatore del game di Insinna.

Ecco il link per rivedere la puntata.