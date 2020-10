Ascolti Tv mercoledì 21 ottobre 2020. Una serata ricca di proposte, anche calcistiche. Inter e Borussia si fermano al 16.5%. Ma è sufficiente per vincere il prime time. Ulisse chiude al 14.7% con una puntata dedicata al presidente Kennedy. Flop per la prima puntata di L’Assedio: Daria Bignardi si ferma all’1%. Ecco nei dettaglio la risposta dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 21 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ulisse ha conquistato 3.246.000 spettatori con 14.7%

Su Rai 2 Mare fuori: 1.412.000 telespettatori con 7.5%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raggiunto 1.862.000 persone con 8.6%

Su Canale 5 Inter – Borussia Mönchengladbach: 4.239.000 telespettatori con 16.5%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia informa 1.026.000 spettatori con 4.7%

Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.575.000 persone con 9.2%

Su La 7 Minority Report ha registrato 486.000 spettatori con 2.3%.

Su Tv8 Escobar -Il Fascino del Male: 368.000 spettatori con 1.5%..

Su NOVE L’Assedio ha raccolto, nella prima puntata 236.000 telespettatori con 1%

Su Real Time Matrimonio a Prima Vista coinvolge 867.000 spettatori con 3.3%.

Ascolti Tv mercoledì 21 ottobre 2020, la fascia preserale Caduta libera al 19.5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.866.000 con 17.9%.L’Eredità: 4.369.000 spettatori con 21.4% Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale: 418.000 con 3%. Una Pezza di Lundini: 349.000 con 1.8%. Castle: 990.000 con 4.3% Su Rai 3 Blob si fa seguire da 1.142.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.275.000 con 15%. Caduta Libera: 3.750.000 con 19.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 934.000 persone con 4.1% Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 692.000 persone con 3.1% Su La 7 The Good Wife: 162.000 con 1.2% e 238.000 con 1.3% Su NOVE Cuochi di Italia All Stars: 299.000 telespettatori con 1.3%. Ascolti Tv mercoledì 21 ottobre 2020, l’access prime time Bene Tg2 Posto al 6%. Gabriele Corsi meglio di Enrico Papi. Su Rai 1 Soliti Ignoti si ferma a 4.600.000 spettatori con 17.2%. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.628.000 spettatori con 6%. Su Rai 3 Tutto su Mia Madre: 1.180.000 con 4.6%. Un Posto al Sole: 1.745.000 con 6.6%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra 4.026.000 spettatori con 15.6% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.443.000 con 5.6% e 1.265.000 con 4.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.278.000 persone con 4.9% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.978.000 spettatori con 7.4% Su Tv8 Su Tv8 Guess My Age ha divertito 573.000 persone con 2.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 618.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv mercoledì 21, daytime mattutino

La Clerici sempre sotto il 13%

Su Rai 1 Uno Mattina: 848.000 con 16.5%. Storie Italiane 806.000 con 15.4% e 907.000 con 14.3%. È sempre mezzogiorno 1.459.000 con 12.8%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 322.000 con 4.8% e 818.000 con 7.8%.

Su Rai 3 Agorà convince 459.000 persone con 7.9%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 954.000 con 16.2% e 941.000 con 18%. Forum: 1.487.000 con 17.3%.

Su Rete 4 La signora in giallo 564.000 con 3.7%

Su Italia 1 The Mentalist: 364.000 telespettatori con 4.7%.

Su La 7 L’Aria che Tira interessa 316.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte, e 538.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Su Tv8 Ogni Mattina: 60.000 e 0.8%. Ogni Mattina Dopo il TG: 94.000 con 0.7%.

Ascolti Tv mercoledì 21, day time pomeridiano

Ancora una volta Matano vince sulla D’Urso

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.424.000 con 10.2%. Il Paradiso delle Signore: 1.915.000 con 16.4%. La Vita Diretta: 1.987.000 con 16.8%

Su Rai 2 Giro all’arrivo 1794.000 con 14.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1679.000 con 15.6% e 1.968.000 con 15.8%.

Su La 7 Tagadà ha registrato 367.000 con 2.8%;

Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 132.000 con 1.1%.

Ascolti Tv mercoledì 21, seconda serata

Bis oggi per Una pezza di Lundini in onda due volte

Su Rai 1 Porta a Porta: 841.000 spettatori con 10.4%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 235.000 spettatori con 2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 580.000 spettatori con 7.4%

Su Rete 4 Hereafter: 167.000 spettatori con 2.9%