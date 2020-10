Ascolti Tv mercoledì 28 ottobre 2020. Vince la partita di Champions League su Canale 5. Rai 1 si affida ancora a repliche. Ha mandato in onda la storia di Maria Antonietta regina di Francia, raccontata da Ulisse – Il piacere della scoperta. Si conclude Mare fuori con il 7.5% di share. Cala Chi l’ha visto?, sale la puntata di L’Assedio con Daria Bignardi. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 28 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha raggiunto 2.952.000 spettatori con 13.1%

Su Rai 2 Mare Fuori ha coinvolto 1.716.000 telespettatori con 7.5%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.764.000 spettatori con 7.9%

Su Canale 5 Champions League Juventus-Barcellona: 6.173.000 persone con 23%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia: 965.000 spettatori con 4.3%

Su Italia 1 Grease: 1.217.000 spettatori con 5.1%

Su La 7 Atlantide – Bivio America ha registrato 693.000 persone con 3.6%.

Su Tv8 X Factor – Corsa verso il Live ha siglato 325.000 persone con 1.4%

Su NOVE L’Assedio ha coinvolto 370.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv mercoledì 28 ottobre 2020, la fascia preserale Il campione Mirko porta L’Eredità al 21,1%, buon risultato. Ma non ottimo. Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.144.000 con 17.1%. L’Eredità: 4.736.000 con 21.1% Su Rai 2 Castle: 1.149.000 telespettatori con 4.6%. Su Rai 3 Blob sigla 1.210.000 spettatori con 4.7% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.767.000 con 15.3%. Caduta Libera 4.078.000 con 18.5% Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 723.000 con 3%. Su La 7 The Good Wife: 228.000 spettatori con 1.4% e 257.000 con 1.2%. Su Tv8 Cuochi d’Italia All Stars: 337.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Little Big Italy: 309.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv mercoledì 28 ottobre 2020, l’access prime time Crolla Soliti ignoti – Il ritorno per la concorrenza della Champions League Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.468.000 spettatori con 15.8% Su Rai 2 Tg2 Post: 1.371.000 telespettatori con 4.8% Su Rai 3 Tg2 Post: 1.371.000 telespettatori con 4.8% Su Canale 5 Striscina la Notizina: 4.817.000 spettatori con 17.6% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 950.000 con 3.8%.Stasera Italia News: 1.455.000 con 5.3% e 1.324.000 con 4.3% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.063.000 persone con 7.3% Su Tv8 Guess my Age: 568.000 con 2%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 598.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv, daytime mattutino

La Clerici recupera qualche punticino di share.

Su Rai 1 Uno Mattina: 962.000 con 16.7%. Storie Italiane 910.000 con 17.1% e 857.000 con 13.2%. È sempre mezzogiorno 1620.000 con 13.4%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 464.000 con 6.4% e 924.000 con 8.1%.

Su Rai 3 Agorà: 525.000 spettatori con 8.4%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.044.000 con 17.4% e 812.000 con 15.3%. Forum: 1.486.000 con 16.7%.

Su Rete 4 La signora in giallo 597.000 con 3.8%

Su Italia 1 The Mentalist: 329.000 telespettatori con 4.1%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 41.000 con 0.7% e 107.000 spettatori. con 0.7%

Su NOVE Famiglie da Incubo convince 88.000 persone con 1.6%

Ascolti Tv mercoledì 28, day time pomeridiano

Il Paradiso delle Signore al 17%. La D’Urso ancora battuta.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.494.000 con 10.9%. Il Paradiso delle Signore: 1.958.000 con 17%. La Vita in Diretta: 2.178.000 con 15.4%

Su Rai 2 Ore 14: 401.000 con 2.6%. Detto Fatto 497.000 con 4.2%. Resta a casa e vinci 320.000 con 2.4%.

Su Rai 3 #Maestri 529.000 con 4.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.838.000 con 14.3% e 2.281.000 con 15%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 765.000 con 5.4%.

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 388.000 spettatori con 3.1%

Su Tv8 Vite da Copertina: 148.000 con 1.1%

Ascolti Tv mercoledì 28, seconda serata

Bene Bruno Vesta con Porta a porta

Su Rai 1 Porta a Porta: 909.000 spettatori con 11.8%

Su Rai 2 ReStart ha registrato 267.000 persone con 3.3%

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 649.000 telespettatori con 8.5%.

Su Rete 4 Il film Amarcord: 174.000 telespettatori con 3.1%.