Ascolti Tv giovedì 29 ottobre 2020. Domina Doc – nelle tue mani che relega l’ultima puntata di Chi vuol essere milionario sotto il 9%. Dritto e rovescio ha ancora la meglio su PiazzaPulita. La prima puntata di AmaSanremo, in seconda serata si ferma all’11% nonostante il forte traino della serie con Luca Argentero. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 29 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Doc – Nelle tue Mani, episodio Egoismi: ha raggiunto 7.529.000 persone con 28.3%

Su Rai 2 F.B.I. ha siglato 765.000 spettatori con 2.8%. 9-1-1 631.000 con 3.2%

Su Rai 3 1989 – La svolta ha coinvolto 694.000 spettatori con 2.8%

Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? si è fermano a 1.636.000 spettatori con 8.9%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio interessa 1.165.000 spettatori con 6.3%.

Su Italia 1 Le Iene Show ha coinvolto 1.600.000 telespettatori con 9.4%

Su La 7 Piazzapulita ha registrato 1.159.000 spettatori con 5.2%

Su Tv8 Real Sociedad-Napoli, Europa League coinvolge 1.515.000 spettatori con 5.7%.

Su NOVE G.I. Joe – La vendetta è scelto da 289.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv giovedì 29 ottobre 2020, la fascia preserale Qualche piccola ripresa per The good wife Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.152.000 con 17.2%. L’Eredità: 4.745.000 spettatori con 21.3%. Su Rai 2 Castle: 1.149.000 telespettatori con 4.6%. Su Rai 3 Blob sigla 1.254.000 spettatori con 4.9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.599.000 con 14.7%. Caduta Libera: 3.937.000 con 18.2%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 950.000 telespettatori con 3.8% Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 723.000 telespettatori con 3%. Su La 7 The Good Wife: 203.000 con 1.2% e 286.000 spettatori con 1.4% nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia All Stars ha registrato 339.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv giovedì 29 ottobre 2020, l’access prime time Amadeus sopra il 19%. Striscia la notizia al 15% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.328.000 telespettatori con 19.1%.%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.267.000 persone con 4.5% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.372.000 con 5.1%. Un Posto al Sole: 1.776.000 con 6.4% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.190.000 spettatori con 15%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.390.000 con 5.1% e 1.304.000 spettatori con 4.7% Su Italia 1 C.S.I. –-Scena del Crimine: 1.159.000 telespettatori con 4.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.957.000 spettatori con 7% Su Tv8 Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 655.000 persone con 2.4%.

Ascolti Tv giovedì 29, daytime mattutino

Record stagionale per Agorà con Luisella Costamagna. Male UnoMattina. Briciole per Ogni mattina

Su Rai 1 Unomattina: 832.000 con 14.9%. Storie Italiane 813.000 con 15.2% e 915.000 con 14.2%. È sempre mezzogiorno 1545.000 con 13%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 357.000 con 5.2% e nella seconda 838.000 con 7.8%.

Su Rai 3 Agorà interessa 604.000 spettatori con 10%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 960.000 con 16.3% e 882.000 con 16.5%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 291.000 telespettatori con 3.7%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 373.000 con 5.7% e 543.000 spettatori con 4.4%

Su Tv8 Ogni Mattina: 37.000 con 0.6% e 102.000 con 0.7%.

Ascolti Tv giovedì 29, day time pomeridiano

Cresce il gradimento per La vita in diretta che vince ancora su Pomeriggio Cinque.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.422.000 con 10.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.944.000 con 17.2%. La Vita in Diretta 2.203.000 con 15.8%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 360.000 con 2.8%. Detto Fatto 492.000 con 4.3%

Su Rai 3 #Maestri 497.000 spettatori con 4.5%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.749.000 con 13.9% e 2.193.000 con 14.7%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 808.000 telespettatori con 5.8%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 953.000 telespettatori con 6.3%

Su La 7 Tagadà ha registrato 399.000 con 3.6%

Su Tv8 Vite da Copertina ha coinvolto 175.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv giovedì 29, seconda serata

AmaSanremo si ferma a 11.6% nella prima puntata

Su Rai 1 AmaSanremo: 2.047.000 spettatori con 11.6%. Porta a Porta: 726.000 con 9.6% 2.047.000 spettatori con 11.6%.726.000 con 9.6%

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 290.000 telespettatori con 3.5%.

Su Canale 5 X-Style ha totalizzato 258.000 persone con 5.4%.

Su Rete 4 Wonderland – Massacro a Hollywood: 132.000 spettatori con 3.7%