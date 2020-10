Rai 1 ha comunicato i nomi dei 20 giovani artisti che partecipano ad AmaSanremo. Come avevamo anticipato, si contendono l’approdo sul palcoscenico del teatro Ariston in cinque appuntamenti in onda su Rai 1 e Radio 2. Gli appuntamenti sono da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre. Tra i nomi dei giovani c’era anche Francesco Monte. Ma non è stato selezionato.

AmaSanremo 20 artisti per cinque seconde serate

Per 20 giovani artisti è il momento di mettersi in gioco per tentare il grande salto verso Sanremo. Dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai 1. E poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021.

Il percorso a tappe porta dieci artisti nella finale del 17 dicembre. Devono aggiudicarsi i sei posti in palio per la sezione Nuove Proposte del Festival 2021 e a loro si aggiungeranno i due artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo.

Saranno questi 8 giovani artisti a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per arrivare fino a venerdì 5 marzo, penultima puntata del Festival di Sanremo, quando si conoscerà la canzone vincitrice della categoria Nuove Proposte.

La Commissione musicale

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus. Nella Commissione musicale insieme allo stesso Amadeus ci sono: Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

La decisione è stata presa dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani, il 19 e 20 ottobre..

A loro si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro

“AmaSanremo” è un progetto realizzato in collaborazione con Radio 2 che trasmetterà l’evento e sarà presente con uno dei suoi conduttori.

AmaSanremo ecco i 20 artisti in gara

I nomi e il titolo dei brani che interpretano i giovani artisti