DOC Nelle tue mani 5 novembre, Perdonare e perdonarsi, finale, luoghi

Questa sera, 5 novembre alle 21:25, su Rai 1 va in onda l’episodio intitolato Perdonare e perdonarsi di DOC Nelle tue mani. L’ottava puntata della serie con Luca Argentero e Matilde Gioli prevede un solo episodio, per lasciare spazio ad Amasanremo.

Il Dottor Andrea Fanti si avvicina alla verità sulle morti causate dal medicinale Satonal, mentre il ricovero per overdose di Chiara, la ex di Lorenzo Lazzarini, scuote il reparto. La regia è di Jan Maria Nicolini e Ciro Visco. La produzione è di Rai Fiction e Lux Vide.

DOC Nelle tue mani, la trama generale

Andrea Fanti è primario al Policlinico Ambrosiano di Milano. Freddo e pragmatico, suscita antipatie, ma è anche apprezzato per la preparazione e il talento. La sua vita cambia quando il padre di un giovane paziente, morto in reparto, gli spara alla testa per vendicare l’errore. Perde gli ultimi dodici anni di memoria.

Dimentica la separazione dalla moglie Agnese Tiberi, Direttrice Sanitaria dell’ospedale. Rimuove la morte del figlio Mattia, colpito da arresto cardiaco sotto i suoi occhi. Inoltre, non riconosce la figlia Carolina. Il vuoto di memoria inghiotte anche Giulia Giordano, sua allieva e amante.

Il Dottor Marco Sardoni ha conteso per anni il ruolo di primario a Fanti e fa di tutto per approfittare della situazione. Insieme alla moglie Irene, dirigente di una casa farmaceutica, altera i medicinali e ostacola il recupero neurologico di Fanti. Per lui, è fondamentale che il collega non superi l’amnesia, altrimenti ricorderebbe che è stato suo l’errore da cui è scaturita la morte del giovane paziente.

Nel frattempo, Fanti torna a lavorare in reparto. Glielo concedono in via eccezionale e solo come assistente.

A causa dell’amnesia, commette gravi errori. Poi, però, rispolvera impareggiabili doti diagnostiche e recupera autorevolezza tra i colleghi. Anche perché, è aiutato da un cambio radicale di approccio: ora è un medico profondamente empatico e attento alla vita dei pazienti.

L’amico Neuropsichiatra Enrico Sandri lo aiuta a rimettersi in sesto e lui inizia a ricostruire pezzi importanti del passato. Prova il riavvicinamento con Agnese, ma lei lo rifiuta. Mentre, Giulia cova in silenzio il dolore di esser stata dimenticata. Ne parla solo con il collega Lorenzo Lazzarini, che si innamora di lei. Infine, ricostruisce anche la loro relazione, mentre Agnese diventa gelosa.

La svolta importante, però, arriva quando Fanti scopre che il collega nasconde qualcosa.

DOC Nelle tue mani 5 novembre, trama episodio Perdonare e perdonarsi

L’episodio di DOC – Nelle tue mani in onda giovedì 5 novembre si intitola Perdonare e perdonarsi. Dopo la delusione amorosa patita per via di Giulia Giordano e la rottura del rapporto simbiotico con la sorella, Lorenzo Lazzarini ha rischiato di ricadere nella dipendenza da oppiacei. Ha rivisto l’ex fidanzata Chiara e con lei ha ripreso a drogarsi. Tuttavia, è riuscito a tirarsi fuori dalla dipendenza.

Nella puntata del 5 novembre, però, Chiara si rifà viva, stavolta in circostanze più tragiche: arriva in reparto in piena overdose. Salvarla è una corsa contro il tempo.

Intanto, Andrea Fanti si avvicina alla verità sul Satonal, il medicinale sperimentale che ha ucciso il paziente in reparto il giorno del suo ferimento. Sardoni e la moglie sono cinici e pronti a tutto pur di fermarlo. Ma dopo i primi tentativi di insabbiamento, Fanti è diventato più accorto nel mettere al sicuro le prove che ha.

Sardoni sente il fiato sul collo e rischia di cadere nel panico. Eppure, riesce ad essere lucido nella spietatezza utilizzata per difendersi.

Nel frattempo, Gabriel cede all’amore che prova per Elisa. Decide di non rispettare le regole della comunità etiope cui appartiene e rifiuta ufficialmente di sposare la donna che le era stata promessa. Elisa gli si è appena dichiarata, dopo aver ammesso davanti ai colleghi che la sorella, in realtà, è sua madre.

Infine, Alba e Riccardo sembrano vicini al superamento delle loro incomprensioni.

DOC Nelle tue mani, dove è girato

DOC Nelle tue mani è girata tra Milano, Roma e Formello. Il set ha preso forma al Policlinico del Campus Universitario Biomedico di Roma e all’Università Campus Biomedico di Roma e a Formello.

Tuttavia, la sceneggiatura della serie è ambientata a Milano. Le riprese in esterna mostrano spesso la zona compresa tra il Naviglio Pavese, Parco Sempione, la Darsena e Porta Ticinese. Mentre, le panoramiche sono dedicate al centro città, in particolare al quartiere Isola.

DOC Nelle tue mani, la storia vera

DOC Nelle tue mani è ispirata alla vita del medico lombardo Pierdante Piccioni. Nel 2013, Piccioni era primario nel pronto soccorso di Lodi e perse dodici anni di memoria a seguito di un incidente stradale. Tornò a fare il medico dopo la riabilitazione, ma con un approccio al lavoro diametralmente opposto al suo solito. Iniziò a considerare vitale provare empatia per i pazienti.

Piccioni ha raccontato la sua storia vera nei libri Pronto Soccorso e Meno Dodici, pubblicati da Mondadori.

Le vicende con protagonista Andrea Fanti, dunque, ricalcano piuttosto fedelmente quanto accaduto a Piccioni. Ma la fiction deve sempre di più alla fantasia degli sceneggiatori, man mano che le puntate vanno avanti.

DOC Nelle tue mani 5 novembre episodio Perdonare e perdonarsi – Cast, attori e personaggi

Qui, il cast completo di DOC Nelle tue mani, con gli attori e i personaggi interpretati: