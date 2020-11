Ascolti Tv domenica 8 novembre 2020. Una domenica piena di proposte. L’Allieva 3 chiude oltre il 21%. Live Non è la D’Urso si ferma al 12.6%. Bene Fazio. Crescono gli ascolti di Non è L’Arena. Nel day time Domenica in sfiora il 20%. Ecco nei dettagli in quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 8 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 L’Allieva 3 ultima puntata, ha registrato 5.105.000 telespettatori con 21.3%

Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles: 1.194.000 con 4.2%. N.C.I.S. New Orleans 894.000 con 3.3%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha interessato 2.622.000 persone con 9.6%,

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 2.098.000 spettatori con 12.6%

Su Rete 4 …continuavano a chiamarlo Trinità: 1.186.000 telespettatori con 5.1%

Su Italia 1 X-Men – Giorni di un futuro passato: 1.358.000 spettatori con 5.7%

Su La 7 Non è l'Arena: 1.859.000 con 6.7% nella prima parte e 1.130.000 con 7.4% nella seconda.

Su Tv8 MasterChef 9 segna 625.000 persone con 2.9%

Su NOVE Via Poma – Un caso irrisolto: 360.000 telespettatori con 1.5%.

Ascolti Tv domenica 8 novembre 2020, la fascia preserale La puntata speciale de L’Eredita dedicata all’AIRC supera il 19% di share Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.545.000 con 15.9%. L’Eredità: 4.869.000 con 19.6%. Su Rai 2 90esimo Minuto – La Tribuna: 942.000 con 4.4%. 90° Minuto: 1.358.000 con 5.7% Su Rai 3 Tg Regione: 4.225.000 spettatori con 16.6% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.551.000 con 11.8%. RiCaduta Libera: 3.696.000 con 15.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 907.000 telespettatori con 3.5%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 698.000 persone con 2.7%. Su Tv8 Piacere Maisano ha conquistato 182.000 persone con 0.7% Su NOVE Cambio Moglie: 332.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv domenica 8 novembre 2020, l’access prime time Continua il gradimento di Che tempo che fa con il ritorno su Rai 3 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.211.000 con 18.5% Su Rai 3 Presentazione Che Tempo Che Fa: 2.115.000 con 7.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.595.000 spettatori con 12.8%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.334.000 con 4.8% e 1.202.000 con 4.3%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 1.225.000 spettatori con 4.4% Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 620.000 spettatori con 2.2%. Su NOVE Little Big Italy ha raccolto 412.000 persone con 1.5%.

Ascolti Tv domenica 8, daytime mattutino

Bene la fascia del day time di Rai 1

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.923.000 con 23.3%. Paesi che Vai: 1.630.000 con 17.6%. Linea Verde 3.374.000 con 18.9%.

Su Rai 2 O anche No è visto da 159.000 persone con 1.8%. Dream Hotel Sri Lanka: 628.000 con 4.7%.

Su Rai 3 Le parole per dirlo 262.000 persone con 2.7%

Su Canale 5 Melaverde ha registrato 2.300.000 persone con 15.5%.

Su Rete 4 Viaggi del Cuore: 182.000 spettatori con 1.9%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 294.000 con 2.5%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto interessa 181.000 persone con 1.8%

Ascolti Tv domenica 8, day time pomeridiano

Finalmente un successo per Pomeriggio 5 che supera Da noi…a ruota libera.Male Quelli che il calcio. Bene Rai 3.

Su Rai 1 Domenica In: 3.823.000 con 19.7% e 3.185.000 con 18.2%. Da Noi… A Ruota Libera: 2.637.000 con 13.3%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 832.000 con 4.4%. Quelli che il Calcio: 890.000 con 5.1%

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più: 1.627.000 con 9%. Mezz’Ora in Più – Il Mondo a 1.138.000 con 6.6%. Kilimangiaro: 1.924.000 con 9.7%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno 2.057.000 con 11.85. Domenica Live: 2.831.000 con 14.4%

Su Rete 4 Donnavventura: 412.000 spettatori con 2.1%.

Su Italia 1 Station 19 ha siglato 495.000 con 2.7% e 473.000 con 2.7%

Su La 7 Il film IL migliore ha registrato 317.000 con 1.8%.

Su Tv8 Motociclismo: ha conquistato 768.000 spettatori con 4.1%

Ascolti Tv domenica 8, seconda serata

Pressing Serie A al 6%

Su Rai 1 Speciale Tg1 è scelto da 522.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 908.000 spettatori con 5.8%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.219.000 con 6.5%.

Su Rete 4 Gli spietati: 235.000 spettatori con 3.4%

Su Italia 1 Pressing Serie A è visto da 364.000 spettatori con 6%

Su La 7 Tg La7 informa 297.000 spettatori con 5.4%