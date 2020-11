Ascolti Tv mercoledì 11 novembre 2020.Lo show musicale di Canale 5 ha la meglio sull’amichevole Italia – Estonia. Bene Chi l’ha visto oltre il 10% di share. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Su Canale 5 All Together Now ha raccolto 3.289.000 spettatori con 16%