Giovedì 12 novembre, in diretta alle 21.25 su NOVE, è andata in onda la seconda puntata di Cambio Moglie 2.

Questa settimana, i Battain che abitano nelle montagne trentine e i Pilato, dalla Romagna.

I primi vivono in simbiosi e preferiscono trascorrere il loro tempo libero sul divano. I secondi invece sono amanti dello sport e dell’aria aperta. Spesso infatti vanno a correre, assieme ai loro anche i cani.

Cambio moglie 2 diretta seconda puntata, Battain, Pilato

Nella seconda puntata di Cambio moglie 2, le famiglie partecipanti sono i Battain e i Pilato.

Federico lavora come elettricista mentre Martina è una pin up. Sono insieme da 4 anni e si sono conosciuti in un sito di incontri. Quando sono andati a vivere insieme avevano adibito una piccola palestra. Ma dopo poco gli attrezzi ginnici sono utilizzati per appoggiarci i vestiti. Ora il loro sport preferito è il divanning, ovvero trascorrere giornata sul divano con bibite e pop corn.Hanno due gatte

In Romagna invece abitano Luca, che fa il magazziniere e sua moglie Erika che fa la bancaria. Con loro vivono la figlia Jennifer e quattro cani. I due coniugi si sono conosciuti all’età di 14 anni, e alla maggiore età si sono sposati. Sono entrambi narcisisti ed hanno vinto competizioni di bellezza.

Cambio moglie 2 lo scambio

Dopo le presentazioni le mogli si scambiano. Una volta arrivate nell’appartamento hanno del tempo a disposizione per visitare il nuovo ambiente. Il loro punto in comune è che entrambe le famiglie posseggono degli animali domestici.

Dopodiché Erika e Martina incontrano i loro mariti. Federico invita Martina a visionare un film sul divano con un’ampia porzione di pop corn. Erika invece deve abbandonare i suoi tacchi per iniziare a pulire la casa. I Pilato avendo quattro cani, ci sono molti peli in giro per casa. Successivamente si reca nella stanza di Jennifer ed insieme alla bambina puliscono la gabbia del suo cricetino.

Si sta avvicinando l’ora di cena. Luca va con i cani, Martina e Jennifer a fare canicross. Dopodiché dopo essere rincasati ed essersi cambiati, Luca e Martina ricoprono il ruolo di giudici nella competizione di bellezza “Miss Mamma”. Invece Federico si mette ai fornelli per preparare qualcosa da mangiare. Una volta a tavola lui le racconta di avere avuto una figlia dal precedente matrimonio. Ma non riesce ad incontrarla spesso perché vive lontana. Erika invece lamenta che il marito in casa non fa mai alcuna faccenda domestica in quanto li reputa compiti femminili.