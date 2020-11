Ascolti Tv giovedì 12 novembre 2020. La fiction di Rai 1 con Luca Argentero arriva al 28%. La saga di Harry Potter su Canale 5 al 13.1%. Tra i due talk del giovedì sera vince come sempre Dritto e Rovescio. Su Sky Uno il terzo live di X Factor registra 875.000 spettatori con il 3.7%.Ecco il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 12 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 7.640.000 telespettatori con 28%

Su Rai 2 FBI: 859.000 con 3%. 911 ha ottenuto 756.000 spettatori con 3.5%.

Su Rai 3 Stronger – Io sono il più forte: 899.000 spettatori con 3.6%

Su Canale 5 Harry Potter e la Pietra Filosofale: 2.476.000 spettatori con 13.1%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.330.000 spettatori con 6.9%

Su Italia 1 Le Iene Show: 1.779.000 spettatori con 10%

Su La 7 PiazzaPulita ha registrato 1.301.000 spettatori con 5.6%.

Su Tv8 Innocenti Bugie: 451.000 spettatori con 1.9%.

Su NOVE Cambio Moglie ha raccolto 438.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv giovedì 12 novembre 2020, la fascia preserale Cresce Caduta libera su Canale 5 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.516.000 con 18.5%. L’Eredità: 5.060.000 con 22% Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.121.000 telespettatori con 4.4%. Su Rai 3 Blob: 1.355.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Caduta Libera: Inizia la sfida 2.855.000 con 15.5%. Caduta libera: 4.400.000 con 19.6%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 947.000 telespettatori con 3.7%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha raccolto 726.000 persone con 3.5% Su La 7 The Good Wife: 222.000 telespettatori, share 1,28% e 292.000, 1,34%. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raccoglie 347.000 persone con 1.4%. Ascolti Tv giovedì 12 novembre 2020, l’access prime time Nel testa a testa dell’access prime time tra Tv8 e Nove, vince Gabriele Corsi Su Rai 1 Soliti Ignoti: 5.481.000 spettatori con 19.4%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1045.000 telespettatori con 3.7%. Su Rai 3 Che succ3de? 1680.000 con 6.1%. Un posto al sole 1912.000 con 6.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.011.000 spettatori con 17.7% Su Rete 4 Stasera Italia: 1557.000 con 5.6% e 1431.000 con 5%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.225.000 spettatori con 4.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.179.000 persone con 7.7% Su Tv8 Guess My Age ha siglato 620.000 spettatori con 2.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 663.000 persone con 2.4%.

Ascolti Tv giovedì 12, daytime mattutino

Radio 2 Social Club al 3%. E’ sempre mezzogiorno sotto il 13%

Su Rai 1 UnoMattina: 875.000 con 15.4%. Storie Italiane 979.000 con 16.3% e 1030.000 con 14.3%. È sempre mezzogiorno 1.635.000 con 12.9%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 202.000 con 3%. Rai Parlamento Question Time 72.000 con 1.2%. I Fatti Vostri: 424.000 con 5.6% e 835.000 con 7.1%.

Su Rai 3 Quante Storie ha raccolto 936.000 persone con 6.4%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.154.000 con 17.8% e 1.105.000 con 18.4%. Forum: 1.570.000 con 16.7%.

Su Rete 4 La signora in giallo 646.000 con 3.9%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 272.000 telespettatori con 3.5%.

Su La 7 L’aria che tira 390.000 con 5.3%; L’aria che tira – Oggi 506.000 con 3.9%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 47.000 con 0.7% e 120.000 con 0.8%.

Ascolti Tv giovedì 12 novembre 2020

La vita in diretta ancora vincente su Pomeriggio 5

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.779.000 con 12.1%. Il Paradiso delle Signore: 2.086.000 con 17.1%. La Vita Diretta: 2.444.000 con 16.3%

Su Rai 2 Quasi Detto Fatto: 297.000 con 2.5%. Detto fatto: 492.000 con 3.9%. Resta a casa e vinci 386.000 con 2.7%.

Su Rai 3 #Maestri 502.000 con 3.9%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.982.000 con 14.4% e 2.373.000 con 15%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 863.000 telespettatori con 5,7%

Su Italia 1 GF Vip 380.000 con 2.5%

Su La 7 Tagadà ha interessato 490.000 persone con 3.6%

Su Tv8 Baci Sotto il Vischio: 365.000 con 2.9%. Vite da Copertina: 170.000 con 1.2%. 365.000 con 2.9%.170.000 con 1.2%.

Ascolti Tv giovedì 12, seconda serata

La terza puntata di AmaSanremo vicina al 10%

Su Rai 1 AmaSanremo, terza puntata:1.911.000 con 9.6%. Porta a Porta: 796.000 con 8.6%.

Su Rai 2 Più o Meno: 134.000 spettatori con 1.5%

Su Rai 3 La Grande Storia 338.000 con 2.3%. TG3 Lineanotte: 302.000 con 3.5%.

Su Canale 5 X Style: 517.000 spettatori con 9.2%

Su Rete 4 La Bisbetica Domata: 144.000 spettatori con 3.4%. 144.000 spettatori con 3.4%.