Amici 2021 è al via su Canale 5, sabato 14 novembre 2020. L’appuntamento del fine settimana è come sempre nel day time pomeridiano alle 14.00. Il talent si sposta poi su Italia 1, nella fascia pre-serale, alle 19.00 di lunedì 16 novembre. E abbandona Real Time dove era andato in onda nelle edizioni più recenti.

La fase serale, inoltre, va on onda sempre su Canale 5 e sempre con Maria De Filippi. Il talent quest’anno compie venti anni di presenza in video. Un traguardo ragguardevole celebrato con una edizione ricca di sorprese e di novità, anticipano gli autori.

Amici 2021 Lorella Cuccarini coach di danza

La prima novità di Amici 20 è la presenza di Lorella Cuccarini come coach di danza. La conduttrice lascia quindi la Rai per Mediaset.

Oggi è presente negli studi di Amici 20 per registrare la puntata in onda alle 14.00 di sabato 14 novembre, che seguiremo in diretta.

Gli ultimi anni televisivi della ballerina e showgirl non sono stati fortunati. Dopo le polemiche con Heather Parisi a proposito dello show Nemica amatissima su Rai 1, c’è stato l’allontanamento da La Vita in Diretta. Alberto Matano, che aveva condiviso con lei la gestione, ha voluto la conduzione solitaria. La show girl è stata “licenziata” senza certezze per il futuro professionale.Adesso Maria De Filippi le offre una nuova possibilità.

Confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, docenti di canto, da sempre al fianco della De Filippi nell’avventura di Amici. Anche Alessandra Celentano, maestra di ballo, è presente, come tradizione.

Amici 2021, chi sono i concorrenti?

I concorrenti sono giovani che seguono per tutto l’anno lezioni di danza, canto e recitazione. Ciascuno può esprimersi seguendo la propria inclinazione e genere preferito, fermo restando che la formazione fornita agli studenti è comunque completa.

Per il soggiorno degli artisti emergenti sono predisposte apposite strutture, mentre i loro progressi e le loro interazioni sono ripresi dalle telecamere. Tutto questo è visobile ogni giorno alle 19.00 su Italia 1, a partire da lunedì 16 novembre.

I professori sono presenti in studio per dare consigli ma anche per decidere di settimana in settimana chi deve essere eliminato, e chi invece può proseguire.

Anticipazioni sui casting: gli allievi

I casting per gli allievi non si sono ancora conclusi. Sono stati avvistati numerosi TikToker e Youtuber noti al pubblico dei social. Fra loro, in particolare, Valerio Mazzeri e Shari Noioso. Notati anche alcuni concorrenti di X-Factor, come Rita Bellanza e Margherita Principi, nonché l’ex concorrete di Amici 19 Federico Pietrucci. In seguito ad un infortunio, il ragazzo aveva dovuto abbandonare la competizione l’anno scorso.

Altri artisti emergenti individuati nel corso dei casting, invece, hanno partecipato ad alcuni eventi estivi. Come ad esempio Edoardo Brogi.

Le regole della scuola

Amici 2021 propone la stessa formula che ha portato al successo il talent show negli ultimi anni.

Il programma è diviso in due fasi. La fase iniziale, nel corso della quale gli aspiranti professionisti studiano e perfezionano le loro esibizioni, vivono insieme e si confrontano migliorandosi vicendevolmente. In questa fase, gli insegnanti fanno da giudici per la materia che insegnano.

Segue poi il Serale, sempre su Canale 5, in cui la selezione dei ragazzi è affidata anche a un sistema di televoto.

I migliori studenti di ogni categoria vincono un premio in denaro e un contratto con un’emittente della durata di un anno.

Le normative anti-Covid e Amici Speciali

Una delle sfide più stringenti per gli autori del programma e per la conduttrice Maria De Filippi è garantire il rispetto delle normative anti-Covid. Come altri programmi Mediaset, anche Amici 2021 non ha pubblico in studio. Tuttavia, i ragazzi si esibiscono e studiano comunque in presenza, e non a distanza.

Ricordiamo che lo scorso giugno era andato in onda Amici Speciali, uno spin off della trasmissione principale. Le squadre, bianca e blu, che si sono confrontate amichevolmente erano composte da alcuni ex concorrenti delle passate edizioni e da altri talenti dello spettacolo. A giudicarli, erano stati chiamati personaggi televisivi, attori, ballerini e coreografi, oltre a rappresentanti di emittenti radiofoniche.

Fra i concorrenti erano presenti Irama, i The Kolors e Gaia Gozzi. Tutti i premi vinti dagli artisti sono stati donati in beneficenza al Dipartimento della Protezione Civile.

La prima edizione del programma regolare, pensate, risale invece al 22 settembre 2001. All’epoca conduceva ancora Daniele Bossari, e il talent era intitolato Saranno Famosi.