Ascolti Tv venerdì 13 novembre 2020.Il ritorno di Carlo Conti alla conduzione da casa, porta la penultima puntata di Tale e quale show al 18.7%. Il GF vip 5 arretra al 17.7%. Due programmi si attestano su un malinconico 5.9%: Freedom e Quarto Grado. Propaganda live segue al 5.3%. Boom di ascolti per la nuova puntata di Fratelli di Crozza che svetta al 6.7%. Bake off Italia si ferma al 3%. Ecco il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 13 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha registrato 4.187.000 spettatori con 18.7%

Su Rai 2 NCIS: 1.661.000 spettatori con 5.9%. The Rookie 1.273.000 con 5%

Su Rai 3 Titolo V ha siglato 684.000 spettatori con 3%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5: ha raggiunto 3.150.000 telespettatori con 17.7%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.199.000 spettatori con 5.9%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine: 1.253.000 spettatori con 5.9%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.057.000 spettatori con 5.3%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 352.000 spettatori con 1.5%

Su NOVE Fratelli di Crozza ha catturato 1.777.000 persone con 6.7%

Su Real Time Bake Off Italia: 834.000 spettatori con 3.1%

Ascolti Tv venerdì 13 novembre 2020, la fascia preserale Bice Ghetti torna ad essere campionessa e porta L’Eredità al 22% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.649.000 con 18.7%. L’Eredità: 4.992.000 con 22%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha siglato 750.000 spettatori con 3.5%. NCIS 1.198.000 con Su Rai 3 TGR: 3.963.000 con 16.8%. Blob: 1.370.000 spettatori con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.754.000 con 14.4%. Caduta Libera .4.096.000 con 18.4% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 892.000 spettatori con 3.6% Su Italia 1 CSI: NY: 638.000 spettatori con 4.7% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 331.000 spettatori con 1.4% Su NOVE Little Big Italy: 274.000 spettatori con 1.2% Ascolti Tv venerdì 13 novembre 2020, l’access prime time Striscia vicina ai Soliti ignoti. Boom per Deal whit it che svetta al 2.6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.175.000 persone 18.7%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.414.000 telespettatori con 5.1% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.409.000 con 5.2%. Un Posto al Sole: 1.768.000 spettatori con 6.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.847.000 spettatori con 17.4% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.442.000 con 5.3% e 1.323.000 con 4.8%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.187.000 spettatori con 4.3% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.355.000 persone con 8.5% Su Tv8 Guess my Age intrattiene 601.000 spettatori con 2.2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 703.000 persone con 2.6%.

Ascolti Tv venerdì 13, daytime mattutino

Cresce Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa. Mattino 5 sfiora il 19% nella prima parte

Su Rai 1 UnoMattina: 847.000 con 15.2%. Storie Italiane 944.000 con 15.7% e 1.038.000 e 14.5%. È sempre mezzogiorno 1.686.000 con 13,2%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 211.000 con 3,3%. I Fatti Vostri: 397.000 con 5.2% e 876.000 con 7.5%.

Su Rai 3 Mi Manda Raitre 296.000 con 4.9%. Elisir 431.000 con 6%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.189.000 con 18.7% e 1.077.000 con 18%. Forum: 1.550.000 telespettatori con 16.3%.

Su Rete 4 La signora in giallo 661.000 persone con 3.9%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 332.000 telespettatori con 4.3%.

Su La 7 L’aria che tira 376.000 con 5.1%. L’aria che tira – Oggi 486.000 con 3.7%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 31.000 con 0.5% e 46.000 con 0.6%

Su NOVE Ho Vissuto con un Killer: 144.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv venerdì 13, day time pomeridiano

Niente da fare per Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.621.000 con 11%. Il Paradiso delle Signore: 2.021.000 con 16.3%. La Vita in Diretta: 2.430.000 con 15.7%

Su Rai 2 Ore 14 sigla 347.000 con 2.2%. Quasi Detto Fatto: 349.000 con 2.5%. Il factual: 550.000 con 4.3%. Resta a casa e vinci 364.000 con 2.5%.

Su Rai 3 #Maestri 502.000 persone interessate con 3.9%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2111.000 con 14.9% e 2491.000 con 15.2%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 941.000 telespettatori con 6.2%

Su Italia 1 GF Vip 333.000 persone con 2%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 488.000 spettatori con 3.6%

Su Tv8 Vite da Copertina: 181.000 persone con 1.2%

Ascolti Tv venerdì 13, seconda serata

Il Teatro di Rete 4 con Margherita e il gallo al 3.4%

Su Rai 1 TV7 convince 746.000 persone con 9.2%

Su Rai 2 Crispr – Il Codice della Vita: 321.000 spettatori con 2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 427.000 spettatori con 4.2%

Su Canale 5 GF Vip 5 Night 1.613.000 con 28.6%. GF Vip 5 Live 745.000 con 16.4%

Su Rete 4 Margherita e il Gallo ha interessato 178.000 spettatori con 3.4%

Su Italia 1 Nuove Strade: 382.000 con 4.1%