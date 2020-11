Amici 2021 è in onda oggi con la puntata del 14 novembre 2020. L’appuntamento è su Canale 5 alle 14.00, per presentare ufficialmente tutti i concorrenti e i professori.

Le new entry tra i professori confermati per Amici 2021 sono Arisa e Lorella Cuccarini, rispettivamente coach di canto e danza. Lo avevamo anticipato nel nostro articolo, disponibile ora anche sul nostro canale YouTube. Gli altri coach sono tutti veterani della trasmissione: al canto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, per il ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Alla puntata di oggi seguirà il programma giornaliero in onda nel day time pomeridiano a partire da lunedì 16 novembre. Amici 2021 daily va in onda alle 19.00 di ogni giorno su Italia 1.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta del talent anche sul sito in streaming MediasetPlay.

Amici 2021 14 novembre, la diretta

La puntata inizia presentando i nuovi coach di questa edizione, attraverso video dedicati per ciascuno. Si parte da Arisa, nuova coach di canto. “Rudy, abbine cura” si raccomanda Maria De Filippi. Poi, entra Lorella Cuccarini, coach di ballo.

Un telo semitrasparente nasconde i partecipanti della nuova classe di Amici. In occasione dei 20 anni di Amici, alcuni dei passati vincitori, fra cui Elodie e Irama, sono presenti in studio sui banchi, in attesa di far entrare i veri studenti. Un video ripercorre la storia di Amici dal 2001 ad oggi. Poi, come di consueto la vincitrice dell’ultima edizione, Gaia Gozzi, riporta la coppa di Amici al suo posto in studio; dove resterà per il resto dell’edizione.

Anche Emma Marrone, di recente scelta come giudice per l’ultima edizione di X-Factor, avrebbe dovuto essere presente fra gli ex-studenti. Tuttavia, il suo banco è vuoto.

Maria poi spiega che i 16 ragazzi selezionati per partecipare sono stati scelti da tecnici ed esperti della produzione. Ma oggi sono i coach a dover confermare o meno ogni scelta, dopo un’esibizione dal vivo. Ogni professore può spegnere la base del candidato. Se tre professori interrompono la musica, il candidato perde il posto ad Amici.

Amici 2021 14 novembre, la selezione degli studenti

Entra il primo candidato: Damian Giovanni Pietro, in arte San Giovanni; è un cantante. Riesce a terminare l’esibizione, nessuno lo interrompe. Rudy e Anna Pettinelli sono entrambi interessati al ragazzo, che quindi guadagna il suo posto ad Amici. Sceglie di sedersi al banco di Irama, che scende sul palco: viene mostrato un montaggio di filmati di repertorio, risalenti alla sua partecipazione ad Amici.

Andrea è il secondo candidato studente: è un ballerino. La base viene interrotta da due professori su tre, poi Lorella Cuccarini la riaccende. Non è interessata a lui nemmeno lei, ma afferma che “Togliere la musica a un ballerino non mi sembra giusto”. Andrea non ottiene il banco.

La terza candidata si chiama Federica, è una cantante. Arisa è disposta a darle un banco. Sceglie il banco di Gaia Gozzi. “L’unica che ha vinto senza pubblico” ricorda Maria.

Sale poi sul palco Rosa, ballerina. Danza con dei tacchi altissimi ai piedi. Durante la sua esibizione c’è stato un disguido tecnico: la base era stata spenta dalla Celentano, poi la Cuccarini la ha ri-attivata, ma la musica è rimasta spenta. Comunque, Lorella è intenzionata a dare il banco a Rosa. La nuova studentessa, poi, si siede al banco di Elena D’Amario.

Le esibizioni proseguono

Arriva di fronte ai giudici Esa, giovane ragazzo di origini francesi che porta con sè una chitarra, e suona un suo pezzo originale. “Lui è proprio musica, sì!” afferma Rudy, che assegna un suo banco a Esa. Il giovane sceglie il banco di Stash, frontman dei The Kolors.

Il prossimo concorrente è un altro aspirante al banco di danza. Si chiama Samuele. A Veronica è piaciuta molto la coreografia: gli dà volentieri un banco.

Aka7even è il nome d’arte del prossimo candidato: un cantautore. Per Arisa è molto bravo, ma alla fine il banco gli viene assegnato da Anna Pettinelli.