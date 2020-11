Ascolti Tv lunedì 16 novembre 2020. Scende di qualche punto percentuale di share la terza puntata di Gli orologi del diavolo che viene superata dal Grande Fratello Vip 5. La serie di Rai 1 con Beppe Fiorello vince in termini di telespettatori. Record per Report che supera il 13%. Basso il day time di Amici su Italia 1 che all’esordio conquista il 4.05% di share. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 16 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Gli Orologi del Diavolo ha ottenuto 4.784.000 telespettatori con 19.52%

Su Rai 2 Kingsman – Il cerchio d’oro è stato scelto da 911.000 spettatori con 3.7%

Su Rai 3 Report ha interessato 3.450.000 spettatori con 13.26%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha raggiunto 3.501.000 spettatori con 19.65%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.176.000 telespettatori con 5.78%.

Su Italia 1 Mission Impossible: Fallout ha intrattenuto 1.451.000 persone con 6.3%

Su La 7 Grey’s Anatomy 16 ha registrato 654.000 persone con 2.63%

Su Tv8 Gomorra è scelto da 680.000 spettatori con 2.6%

Su NOVE Il film Superfantagenio ha registrato 460.000 telespettatori con 1.8%%.

Ascolti Tv lunedì 16 novembre 2020, la fascia preserale L’Eredità al 22.51% con il campione che vince 90 mila euro alla ghigliottina. Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.677.000 con 18.53%. L’Eredità: 5.309.000 con 22.51%. Su Rai 2 Hawaii Five O ha siglato 824.000 spettatori con 3.76% Su Rai 3 TGR regionali: 4.052.000 con 16.43%. Blob: 1.485.000 con 5.61% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.649.000 con 13.78%. Caduta Libera: 4.233.000 con 18.42%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 925.000 telespettatori con 3.57%. Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 869.000 con 4.05%. CSI: NY: 568.000 con 2.26%. Su La 7 The Good Wife: 215.000 con 1.18% e 250.000 con 1.12%. Ascolti Tv lunedì 16 novembre 2020, l’access prime time Striscia la notizia vince sulla puntata di Soliti ignoti il ritorno. Testa a testa tra Tv8 e Nove Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 4.929.000 spettatori con 17.46%. Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 1.037.000 spettatori con il 3.65%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.384.000 con 5.04%. Un Posto al Sole: 1.950.000 con 6.93%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.207.000 spettatori con 18.35%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.433.000 con 5.17% e 1.393.000 con 4.91% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.308.000 spettatori con 4.68%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.220.000 spettatori (7.87%). Su Tv8 Guess My Age ha giocato con 710.000 spettatori con i2.5%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 652.000 persone con 2.3%.

Ascolti Tv lunedì 16, daytime mattutino

Netta supremazia di Mattino Cinque su tutta la concorrenza

Su Rai 1 UnoMattina: 906.000 con 15.19%. Storie Italiane 1042.000 con 15.91% e 1150.000 con 14.78%. È sempre mezzogiorno 1787.000 con 13.46%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 219.000 con 3.20%. I Fatti Vostri: 523.000 con 6.14% e 913.000 con 7.22%.

Su Rai 3 The Mentalist ha registrato 340.000 telespettatori con 4.06%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1239.000 con 18.05% e 1166.000 con 17.97%. Forum: 1645.000 con 16.29%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 185.000 con 2.28% e 254.000 con 1.87%. La signora in giallo 726.000 con 4.19%.

Su La 7 L’aria che tira 377.000 con 4.76%. L’aria che tira – Oggi 499.000 con 3.64%.

Ascolti Tv lunedì 16, day time pomeridiano

Ore 14 sempre al di sotto del 3%. Testa a testa tra La vita in diretta e Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.806.000 con 11.59%. Il Paradiso delle Signore: 2.193.000 con 16.43%. La Vita Diretta: 2.404.000 con 14.75%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 451.000 con 2.71%. Detto Fatto: 644.000 con 4.73%. Resta a casa e vinci 338.000 con 2.18%.

Su Rai 3 #Maestri 569.000 con 4.07%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 3.044.000 con 20.63%. Pomeriggio Cinque 2246.000 con 14.81% e 2504.000 con 14.76%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 921.000 telespettatori con 5.74%

Su Italia 1 GF Vip 5: 387.000 persone con 2.31%.

Su La 7 Tagadà ha interessato 531.000 spettatori con 3.6%

Ascolti Tv lunedì 16, seconda serata

Fame d’amore chiude al 6.8%

Su Rai 1 Sette Storie: 836.000 con 7.63%. S’è Fatta Notte: 360.000 con 5.85%.

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 243.000 con 1.83%. Stracult Live Show: 122.000 con 1.6%.

Su Rai 3 Fame d’Amore: 1.174.000 con 6.8%. TG3 Lineanotte: 592.000 con 6.26%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live: 915.000 con 21.29%

Su Rete 4 Tv Story Superstar è scelto da 167.000 spettatori con il 3.23%.