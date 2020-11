Torna in tv la pubblicità Intimissimi Uomo. Diletta Leotta è la testimonial del noto marchio di intimo. Questa frase, da sola, potrebbe far pensare all’ennesimo caso in cui la presentatrice è costretta ad alimentare l’immaginario ipersessualizzato che la insegue, offuscando persino il suo lavoro a Dazn. Ma parliamo della linea maschile del brand e il contributo della Leotta è, se vogliamo, una piccola rivincita ironica.

Pubblicità Intimissimi Uomo – Protagonista Diletta Leotta con il modello Rafael Gubert



Sgombriamo il campo dai dubbi. Anche il nuovo spot tv di Intimissimi Uomo, in onda da circa due settimane, non sarebbe stato lo stesso se attorno alla protagonista Diletta Leotta non aleggiasse continuamente lo spettro di quell’immaginario. Probabilmente, si è puntato proprio su ciò per caricarlo di efficacia.

Stavolta, però, è lei a guardare. Non viene messa in bella mostra, tantomeno si spoglia, bensì guarda e giudica il modello Rafael Gubert che prova boxer e magliette intime.

Lo fa in maniera ironica e divertita, senza ammiccamenti o accenni di bramosia. Ma, nonostante ciò, facendo sentire al ragazzo il peso di quegli occhi giudicanti puntati addosso.

Per la legge del contrappasso, almeno all’inizio è lui a sentirsi in soggezione, ad aver dubbi sulla sua adeguatezza mentre lei lo guida in una sorta di piccola sfilata. Gioca con un pizzico di sensualità, ma solo per amplificare gli effetti della situazione che si è venuta a creare.

Spot in TV Intimissimi Uomo – La pubblicità



Lo spot tv di Intimissimi Uomo dura 30 secondi ed è stato girato nello store milanese di Intimissimi. Quando la protagonista Diletta Leotta entra nel negozio all’inizio della pubblicità, il ragazzo è in camerino a provare l’intimo. Esce all’improvviso per vedersi allo specchio e si trova davanti la presentatrice che nel frattempo sta curiosando nel reparto di intimo maschile. Rimane interdetto e torna immediatamente dietro la tenda della cabina, intimorito e indeciso sul da farsi. Infine, si fa coraggio ed esce di nuovo. A quel punto, si scioglie, aiutato da Diletta Leotta che inizia a consigliarlo senza troppi problemi.

Tra approvazioni e simpatiche stroncature, gli fa provare buona parte della collezione Intimissimi, compresi i pigiami. Tutto sembra essere ormai diventato un amabile gioco amichevole, quando la protagonista Leotta decide per la sorpresa. Durante un cambio d’intimo del modello, lei si dilegua, uscendo dallo store Intimissimi divertita più che mai.

Il ragazzo, invece, riaperta la tenda del camerino si trova di fronte un altro uomo e il sorriso gli si spegne in volto, sostituito da un nuovo imbarazzo. La pubblicità si chiude così.

La canzone dello spot Intimissimi Il pullover di Gianni Meccia

Lo spot tv Intimissimi Uomo sta in piedi di certo per come lo hanno interpretato i protagonisti. Sono entrati nella parte, rendendo bene l’ironia che lo sostiene.

Però, deve molto anche ad un elemento spesso considerato secondario: la musica dello spot. Parliamo del brano “Il pullover” di Gianni Meccia, risalente agli anni ’60, ripescato e rivisitato in questa occasione da Massimiliano Pelan.

La canzone “Il pullover” è importante sia perché è l’unico audio della pubblicità (Diletta Leotta e il modello non parlano), sia perché aderisce perfettamente al video. La musica e il testo calzano a pennello, trasmettendo non poco di ciò che viene fuori da un’idea di spot tv di per sé non così originale.

La campagna pubblicitaria di Intimissimi, dunque, è efficace per come ha reso le intenzioni dei pubblicitari. Anche se il prodotto tende a rimanere sullo sfondo e nonostante si regga su un’idea tutto sommato elementare, tendendo pure a scivolare nei cliché che attanagliano Diletta Leotta. Grazie alla sua ironia e a come la presentatrice ha saputo prestarsi al gioco, comunque, ne viene fuori un girato soprattutto divertente.