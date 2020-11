Ascolti Tv mercoledì 18 novembre 2020.Vince la partita di calcio Bosnia Erzegovina Italia su Rai 1. Cala All Together now. Ottimi ascolti per il film di Rai 2. In fascia preserale vola L’Eredità. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 18 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Bosnia Erzegovina-Italia ha registrato 6.699.000 telespettatori con 24.3%

Su Rai 2 Resta con Me ha interessato 2.081.000 persone con 8.1% ha interessato 2.081.000 persone con 8.1%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.213.000 spettatori con 9.9%

Su Canale 5 All Together Now: ha raggiunto 3.072.000 spettatori con 14.4%

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale ha registrato 770.000 telespettatori con 3.4%.

Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre: 1.231.00 persone con 5.3%

Su La 7 Atlantide ha registrato 726.000 telespettatori con 3.1%

Su Tv8 X Factor 2020 – Live: 434.000 telespettatori con 2.1%.

Su NOVE Riaccendiamo i fuochi ha registrato 300.000 persone con 1.1%.

Ascolti Tv mercoledì 18 novembre 2020, la fascia preserale L’Eredità al 23.1% con il super campione Marco Cannoletta Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.449.000 con 18.3%. L’Eredità 5.232.000 con 23.1% Su Rai 2 NCIS ha raccolto 931.000 persone con 3.7% Su Rai 3 TGR informa 3.882.000 spettatori con 16.4%. Blob: 1.437.000 con 5.6%. Su Canale 5 Caduta Libera Inizia la Sfida: 2.597.000 con 14.1%. Caduta Libera 4.095.000 con 18.6% Su Rete 4 Tempesta D’Amore coinvolge 937.000 spettatori con 3.7 Su Italia 1 CSI: NY 645.000 spettatori con 2.7% Su La 7 The Good Wife: 244.000 con 1.4% e 308.000 con 1.4%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: a 322.000 persone con 1.3% Su NOVE Little Big Italy: 309.000 persone con 1.3% Ascolti Tv mercoledì 18 novembre 2020, l’access prime time Striscia al 14.9%. Gabriele Corsi al 2.6% con Deal whit it Su Rai 1 In corso la partita di calcio, saltano i Soliti ignoti di Amadeus Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 1.216.000 con 4.3% Su Rai 3 Che Succ3de?: 1.500.000 persone con 5.6%. Un Posto al Sole: 1.871.000 con 6.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.221.000 spettatori con 14.9%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha ottenuto 1.313.000 con 4.8% e 1.185.000 con 4.2% Su Italia 1 CSI ha siglato 1.247.000 spettatori con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.762.000 persone con 6.2% Su Tv8 Guess my age ha intrattenuto 649.000 telespettatori con 2.3%. Su NOVE Deal With It ha registrato 720.000 telespettatori con 2.6%.

Ascolti Tv mercoledì 18, daytime mattutino

Sempre in affanno UnoMattina. Scendono gli ascolti per Storie italiane

Su Rai 1 Uno Mattina Prima Pagina: 592.000 con 12.7%. UnoMattina: 1.113.000 con 17.2%. Storie Italiane: 900.00 con 14.9% e 962.000 con 13.1%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.752.000 con 13.8%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 182.000 con 2.8%. I Fatti Vostri: 504.000 con 6.3% e 905.000 con 7.6%

Su Rai 3 Agorà interessa 540.000 spettatori con 8.3%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.188.000 con 14.8%, 1.040.000 con 17.2% e 872.000 con 14.5%. Forum: 1.513.000 con 16%.

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 652.000 telespettatori con 4%.

Su Italia 1 Grande Fratello Vip: 764.000 persone con 5%

Su La 7 L’Aria che Tira: 372.000 con 5% e 531.000 con 4.1%

Su Tv8 Ogni Mattina: 51.000 con 0.8% e 118.000 con 0.8%

Ascolti Tv mercoledì 18, day time pomeridiano

Il Paradiso delle Signore oltre il 18%.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.776.000 con 12.4%. Il Paradiso delle Signore: 2.223.000 con 18.4%. La Vita in Diretta: 2.347.000 con 15.5%

Su Rai 2 Quasi Detto Fatto ha siglato 400.000 spettatori con 3.3%

Su Rai 3 Geo: 1.927.000 spettatori con 12.6%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 3.036.000 con 22.4%. Pomeriggio Cinque: 1.963.000 con 14.1% e 2.170.000 con 13.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 748.000 spettatori con 5%.

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 439.000 spettatori con 3.3%

Su Tv8 Vite da Copertina è seguito da 191.000 persone con 1.2%

Ascolti Tv mercoledì 18 novembre 2020, seconda serata

Bene Porta a porta con Vespa oltre il 10%

Su Rai 1 Porta a Porta convince 784.000 telespettatori con 10.5%

Su Rai 2 Restart: 412.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 666.000 persone con 8.1%

Su Canale 5 Tg5 ha informato 695.000 persone con 10.6%.

Su Rete 4 City Hall 137.000 spettatori con 2.3%