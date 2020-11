Si conclude la serie Doc nelle tue mani con l’ultimo episodio dal titolo Io ci sono. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 19 novembre, in prima serata su Rai 1.

Con la puntata conclusiva finisce l’avventura umana e professionale del dottor Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero. Gli sceneggiatori stanno già lavorando alla seconda stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve. Il dottor Andrea Fanti dunque ha ancora molto da dire ai telespettatori italiani che lo hanno amato e gratificato con alti indici di ascolto.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti i telespettatori hanno visto come Irene Sardoni e Marco, avevano rintracciato l’ex specializzando Dario Corolla. Il giovane medico aveva lavorato al Policlinico Ambrosiano e, a seguito di molte incomprensioni con lo stesso dottor Andrea Fanti, vuole vendicarsi di lui testimoniando il falso. In effetti era stato proprio Sardoni a falsificare alcuni documenti sulla morte di pazienti trattati con un particolare medicinale.

Gli effetti collaterali erano stati talmente gravi da procurarne il decesso. La Sardoni aveva deciso di utilizzare la testimonianza di Corolla per bruciare definitivamente la carriera di Andrea Fanti. Un colpo micidiale in un momento in cui il medico sembrava riprendersi non solo professionalmente, ma anche personalmente.

Doc nelle tue mani – trama episodio finale Io ci sono

Nella puntata conclusiva tutte le situazioni ingarbugliate hanno un chiarimento definitivo. Non sarà semplice, per Andrea Fanti, accettare molte situazioni createsi prima del colpo di pistola in seguito al quale ha perso 12 anni di memoria.

Intanto già nella scorsa puntata i telespettatori hanno assistito al grave malore che aveva colpito Agnese Tiberi, ex moglie di Andrea Fanti. Nella puntata attuale le condizioni di salute della donna cominciano a peggiorare gradualmente. Andrea Fanti cerca in tutti i modi di capire di quale patologia è affetta Agnese. Nonostante tutte le sue capacità medico-scientifiche e le intuizioni che si sono rivelate sempre vincenti, questa volta Andrea brancola nel buio. Deve chiedere l’appoggio di tutti i colleghi del reparto, compresi gli infermieri per scoprire qual è la malattia che sta debilitando la ex consorte.

Intanto però su Andrea pesano le accuse infamanti di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei risultati sulla sperimentazione di un farmaco, il famigerato Satonal. Le conseguenze su molti pazienti avrebbero avuto effetti devastanti, provocando molti decessi che i medici avrebbero giustificato con menzogne. Andrea Fanti sa che tutte queste accuse rischiano di farlo allontanare definitivamente dall’ospedale. Lui però è intenzionato a dimostrare la sua innocenza, e combatterà fino all’ultimo per affermare dinanzi ai colleghi la sua integrità di uomo probo e di medico rispettoso del giuramento di Ippocrate. Sarà una lunga guerra non priva di colpi di scena che i telespettatori potranno vedere soprattutto nella seconda parte della puntata.

Doc nelle tue mani, confermata la seconda stagione

Con l’ultima puntata in onda questa sera non si conclude definitivamente la serie Doc nelle tue mani. Infatti gli sceneggiatori stanno già lavorando per un prosieguo che sarà differente dalla prima stagione, pur ricalcando le linee principali.

La conferma che gli sceneggiatori stano procedendo al sequel è stata data dallo stesso Luca Argentero. Intanto però è ancora lontano il giorno in cui sarà battuto il primo ciak per Doc nelle tue mani 2. Una volta concluso il lavoro di scrittura bisognerà attendere che il protocollo anti-Covid si allenti e ci sia una maggiore libertà di azione per gli attori sul set.

Attualmente molte produzioni sono in fase di registrazione, ma tutto viene rallentato proprio a causa delle ingenti misure di sicurezza prese dalle case di produzione per la realizzazione dei prodotti.

Gli episodi conclusivi della prima stagione, tornati in onda a metà settembre, hanno ottenuto una share del 28% con 7.640.000 telespettatori.

DOC Nelle tue mani – cast

