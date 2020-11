Ascolti Tv lunedì 23 novembre 2020. Cresce Vite in fuga ma la serie è superata dalla puntata del Grande Fratello Vip 5. Ottimo risultato per Report su Rai 3 oltre l’11% dii share. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 23 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 La serie Vite in fuga ha registrato 4.542.000 telespettatori con 18.4%.

Su Rai 2 Assassin’s Creed ha ottenuti 829.000 telespettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Report: presentazione 1.540.000 con 5.4%. Il programma 2.866.000 con 11.2%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha registrato 3.497.000 persone con 20.2%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.168.000 spettatori con 5.5%

Su Italia 1 Il film Logan – The Wolverine: 1.528.000 telespettatori con 6.5%

Su La 7 Grey’s Anatomy 16 ha registrato 716.000 persone con 3%

Su Tv8 Gomorra – La serie: 809.000 telespettatori con 3.2%.

Su NOVE Il film Aspirante vedovo ha registrato 516.000 telespettatori con 2%.

Ascolti Tv lunedì 23 novembre 2020, la fascia preserale L’Eredità al 23.6% con il super campione Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.750.000 con 19.1%. L’Eredità: 5.382.000 spettatori con 23.6% Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 788.000 persone con 3.7% Su Rai 3 Blob sigla 1.338.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.599.000 con 13.6%. Caduta Libera: 3.946.000 con 17.7% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 892.000 persone con 3.6% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 782.000 con 3.7%. CSI: NY ha registrato 623.000 con 2.6% Su La 7 The Good Wife: 172.000 con 1% e 244.000 con 1.1% Su Tv8 Cuochi di Italia All Stars: 337.000 spettatori con 1.4%. Ascolti Tv lunedì 23 novembre 2020, l’access prime time Striscia la notizia al 16.8%. Otto e mezzo con il Premier Conte al 10% Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.219.000 telespettatori con 18.4%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.027.000 telespettatori con 3.6% Su Rai 3 Che succ3de? 1.237.000 con 4.6%. Un posto al sole 1.749.000 con 6.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.763.000 spettatori con 16.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.456.000 con 5.2% e 1.231.000 con 4.3%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.261.000 persone con 4.5% Su La 7 Otto e mezzo con il Premier Conte: 2.844.000 telespettatori con 10%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 683.000 persone con 2.4%. Su NOVE Deal With It ha giocato con 689.000 telespettatori con 2.4%.

Ascolti Tv lunedì 23, daytime mattutino

I Fatti vostri all’8%. Testa a testa tra la Daniele e la Palombelli

Su Rai 1 UnoMattina: 1.052.000 con 15.9%. Storie Italiane 1.073.000 con 17% e 1.058.000 con 14.6%. È sempre mezzogiorno 1.704.000 con 13.7%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 441.000 con 5.8% e 921.000 con 8%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 544.000 persone con 8.3%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.094.000 con 16.6% e 1.142.000 spettatori con 18.4%. Forum: 1.444.000 con 15.5%

Su Rete 4 La signora in giallo 689.000 con 4.2%

Su Italia 1 The Mentalist: 201.000 con 3.1% e 277.000 con 3.6%

Su La 7 L’aria che tira 406.000 con 5.5%. L’aria che tira – Oggi 603.000 con 4.7%

Ascolti Tv lunedì 23, day time pomeridiano

Il Paradiso delle Signore al 17.2%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.824.000 con 12.6%. Il Paradiso delle Signore: 2.177.000 con 17.2%. La Vita in Diretta: 2.517.000 con 16.1%

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 393.000 telespettatori con 2.5%.

Su Rai 3 #Maestri 439.000 con 3.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.134.000 con 14.8% e 2.289.000 con 13.8%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 893.000 con 5.9%

Su Italia 1 Friends 420.000 con 3.7%

Su La 7 Tagadà: presentazione 393.000 con 2.5%, programma: 459.000 con 3.4%

Ascolti Tv lunedì 23, seconda serata

L’ultima puntata di Stracult si ferma a 1.5% di share.

Su Rai 1 Sette Storie ha registrato 809.000 telespettatori con 6.6%

Su Rai 2 Stracult Live Show, ultima puntata: 154.000 telespettatori con 1.5%

Su Rai 3 Il Terremoto – Irpinia 1980: 1.165.000 con 3.5%. Tg3 LineaNotte: 633.000 con 7%

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del pallone: 297.000 con 4.2%