Ascolti Tv sabato 28 novembre 2020. L’assurda scelta di mandare in onda in prima serata di sabato lo speciale su Maradona fa precipitare Rai 1 a cifre di share imbarazzanti. E regala a Tu si que vales, per la finalissima oltre il 33% di share, tra i record del talent show di Canale 5. Ecco nei dattagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri,

Ascolti Tv sabato 28 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 AD10S Diego ha conquistato 2.191.000 telespettatori con 8.5%

Su Rai 2 S.W.A.T. è seguito da 1.291.000 persone con 4.6%

Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta: 1.528.000 spettatori con 6.6%

Su Canale 5 Tú sí Que Vales finale: 6.165.000 spettatori con 33.1%

Su Rete 4 The Bourne Legacy: 931.000 telespettatori con 3.8%

Su Italia 1 La Bella e la Bestia ha intrattenuto 1.564.000 persone con 6%

Su La 7 Un Colpo Perfetto ha registrato 676.000 spettatori con 2.6%

Su Tv8 Un Natale da Favola ha raggiunto 486.000 spettatori con 1.8%

Su NOVE Tutta la Verità ha registrato 505.000 spettatori e 2.1%.

Ascolti Tv sabato 28 novembre 2020, la fascia preserale Continuano le ghigliottine del super campione Massimo Cannoletta che oggi porta l’Eredità al 20.7% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.458.000 con 16.5%. L’Eredità: 4.868.000 con 20.7% Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 465.000 persone con 2.1% Su Rai 3 Blob sigla 1.172.000 spettatori con 4.5%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida: 2.809.000 con 13.7%. RiCaduta Libera: 3.667.000 con 15.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 842.000 persone con 3.3% Su Italia 1 CSI: New York ha raggiunto 700.000 spettatori con 2.8% Su Tv8 Le prove del Gran Premio di F1 del Bahrain: 504.000 spettatori con 2.3% Ascolti Tv sabato 28 novembre 2020, l’access prime time Striscia vince su Soliti ignoti con 3 punti percentuali di share Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.566.000 spettatori con 16.3%. Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.956.000 spettatori con 7% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.367.000 spettatori con 19.2% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.129.000 con 4.1% e 996.000 con 3.9% Su Italia 1 CSI: 1.253.000 spettatori con 4.6% Su La 7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.641.000 persone con 5.9%

Ascolti Tv sabato 28, daytime mattutino

Bene gli spin off di Linea verde

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1657.000 con 22.3%. Buongiorno Benessere 1094.000 con 14.4%. Linea Verde Radici 1.360.000 con 12.3%. Linea verde Life 2.602.000 con 16.2%.

Su Rai 2 Dream Hotel ha coinvolto 569.000 telespettatori con 5%.

Su Rai 3 Elisir del sabato ha registrato 334.000 persone con 4.8%

Su Canale 5 Forum ha ottenuto 1323.000 telespettatori con 12.2%.

Su Rete 4 Benvenuti a Tavola:146.000 con 1.9%. La signora in giallo 292.000 con 1.6%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 141.000 spettatori con 1.9% e 165.000 con 2.1%

Su La 7 Like – Tutto ciò che piace 158.000 con 0.9%

Su Tv8 TG8 Sport sigla 79.000 spettatori con 0.8%.

Ascolti Tv sabato 28, day time pomeridiano

Male l’intera fascia pomeridiana di Rai 2

Su Rai 1 Linea Blu: 1.777.000 con 9.8%. ItaliaSì 1.746.000 con 10.7% e 2.167.000 con 11,5%.

Su Rai 2 Il filo rosso 440.000 con 2.4%. Stop & Go: 347.000 telespettatori con 2.2%. Il provinciale 717.000 con 4.2%

Su Rai 3 Tv Talk: 1.418.000 con 8.5%. Frontiere 856.000 con 5.3%

Su Canale 5 Amici di Maria de Filippi: 3.437.000 con 19.4%. Verissimo: 2.848.000 spettatori con il 17.7%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 815.000 con 4.4%.

Su La 7 Il Cardinale ha ottenuto 274.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv sabato 28 novembre 2020, seconda serata

La Buonanotte di Tu si que vales al 28%

Su Rai 1 Autumn in New York è seguito da 679.000 persone con 4.9%

Su Rai 2 Blue Bloods: 926.000 spettatori con 3.8%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 762.000 persone con 6%

Su Canale 5 Tú sí Que Vales, la Buonanotte: 1.553.000 con 28.9%

Su Rete 4 The Kingdom: 286.000 spettatori con 3.1%