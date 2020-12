Ascolti Tv martedì 1 dicembre 2020. Il Commissario Montalbano sta per usurarsi a causa delle innumerevoli repliche. E stavolta scende al 17%. Basta a vincere la serata. Ma non è dignitosa una tale riproposizione continuativa. Ottimi ascolti per Il Collegio. Cala #cartabianca che risente maggiormente di ascolti più bassi rispetto agli altri due talk del martedì.Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 1 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango: 4.275.000 spettatori con 17.1%

Su Rai 2 Il Collegio ha coinvolto 2.558.000 spettatori con 11.4%

Su Rai 3 #Cartabianca: 948.000 spettatori con 4.1%.

Su Canale 5 Champions League Atalanta-Midtjylland: 2.937.000 spettatori con 10.7%

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 888.000 telespettatori con 4.6%

Su Italia 1 Le Iene Show: 1.696.000 spettatori con 9.2%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.201.000 telespettatori, con 5.1%.

Su Tv8 Il film Tutti insieme per Natale: 461.000 telespettatori con 1.8%.

Su NOVE Ultimatum alla Terra: 406.000 spettatori con 1.6%

Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Italia: 891.000 spettatori con 3.2%

Ascolti Tv martedì 1 dicembre 2020, la fascia preserale L’ennesima ghigliottina del super-campione Massimo Cannoletta porta L’Eredità sopra il 24% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.697.000 con 19.2%. L’Eredità: 5.450.000 con 24.1% Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 311.000 con 1.4% e NCIS 880.000 con 3.5% Su Rai 3 TGR informa 3.496.000 spettatori con 14.8%. Blob: 1.363.000 con 5.3% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.533.000 con 13.6%. Caduta Libera 3.881.000 con 17.6% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 920.000 spettatori con 3.7% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 698.000 spettatori con 3.4% Su La 7 The Good Wife: 262.000 con 1.5% e 329.000 con 1.5%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 377.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Little Big Italy: 305.000 con 1.3% Ascolti Tv martedì 1 dicembre 2020, l’access prime time Un Posto al Sole al 6.3%. Solito testa a testa tra Tv8 e Nove. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.268.000 con 18.6%. Su Rai 2 Tg2 Post segna 1.290.000 persone con 4.5% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.397.000 con 5.1% e Un Posto al Sole: 1.794.000 con 6.3%. Su Canale 5 Striscina la Notizina: 4.072.000 spettatori con 14.7% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.429.000 con 5.2% e 1.277.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.197.000 spettatori con 4.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.184.000 persone con 7.7% Su Tv8 Guess my Age: 631.000 con 2.2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 640.000 con 2.3%

Ascolti Tv martedì 1, daytime mattutino

Ottimi ascolti per Mattino Cinque

Su Rai 1 UnoMattina: 1.060.000 con 17%. Storie Italiane 909.000 con 15% e 1.011.000 con 13.7%. È sempre mezzogiorno 1.810.000 con 14.1%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 198.000 con 3.2%. I Fatti Vostri: 409.000 con 5.2% e 918.000 con 7.8%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 539.000 persone con 8.5%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.153.000 con 18.3% e 1.126.000 con 18.8%. Forum: 1.764.000 con 18.4%.

Su La 7 L’aria che tira 369.000 con 5%. L’aria che tira – Oggi 524.000 con 4%

Su Tv8 Ogni Mattina: 71.000 con 1.1% e 110.000 con 0.7%

Ascolti Tv martedì 1, day time pomeridiano

La vita in diretta ancora sopra Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.751.000 con 11.9%. Il Paradiso delle Signore: 2.241.000 con 17.5% La Vita in Diretta: 2.393.000 con 15.3%

Su Rai 2 Ore 14: 446.000 con 2.9%. Il film Chi ha rubato la mia vita? 344.000 con 2.6%. Danimarca -Italia,Femminile: 641.000 con 3.9%.

Su Rai 3 Geo 1.967.000 con 12.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.168.000 con 14.8% e 2.364.000 con 14.3%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 926.000 telespettatori con 6.1%

Su Italia 1 Friends 475.000 con 3.3%. GF Vip 384.000 con 2.4%.

Su Tv8 Vite da Copertina: 181.000 persone con 1.2%

Ascolti Tv martedì 1, seconda serata

Voice Anatomy al 5.6%. Gli Amici di Maria meglio in seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ottiene 1.076.000 spettatori con 10.5%

Su Rai 2 Voice Anatomy: 396.000 spettatori con 5.6%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 417.000 con 5%

Su Rete 4 Il filmIl mistero dell’acqua: 174.000 con 4.1% Il film 174.000 con 4.1%