Accordi & Disaccordi torna in prima serata con tre puntate speciali. Il programma di approfondimento sulla politica e l’attualità è in onda sul canale Nove del digitale terrestre. E propone tre appuntamenti speciali in prima serata eccezionalmente di mercoledì.

Mercoledì 2 dicembre alle 21:25 i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano il leader di Articolo Uno Pier Luigi Bersani e il direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. Un politico ed un virologo, insomma, a discutere di quanto sta accadendo nel nostro paese.

In studio si affrontano alcuni dei temi caldi legati alla seconda ondata dell’emergenza sanitaria. L’Italia ancora divisa in 3 zone di rischio, si prepara a ricevere le nuove indicazioni di contenimento per il periodo delle Feste. Contributi video, le domande dei conduttori, con il loro stile senza sconti, e il fuoco sull’approfondimento della notizia

Il programma prevede la partecipazione del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

Gli speciali in prime time di Accordi & Disaccordi proseguono mercoledì 9 e mercoledì 16 dicembre, sempre alle 21:25 sul Nove e in live streaming anche su Dplay.

L’attuale edizione del programma è composta da 11 episodi della durata di 50 minuti. Sono gli appuntamenti previsti in seconda serata. Ognuno dei tre speciali in prime time ha la durata, invece, di un’ora e trenta minuti.

Accordi & disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia. Ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.

Si può seguire il programma @aedtalkshow su Facebook, Twitter e Instagram

Tutte le puntate disponibili integralmente in versione podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast.

Gli ascolti

Nella stagione attuale il programma ha raggiunto una media di oltre mezzo milione di telespettatori e picchi sopra gli 800.000. Risultati che hanno rispettato e superato le aspettative della vigilia. E che hanno convinto gli autori a tornare in prime time con tre nuovi appuntamenti.

Il programma è ricominciato lo scorso 3 ottobre.