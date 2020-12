Ascolti Tv mercoledì 9 dicembre 2020. Rai 1 vince di misura con l’improvvisa replica di Stanotte a Pompei che ha sostituito la puntata di Alberto Angela dedicata a Caravaggio. Ne approfitta Il Silenzio dell’acqua 2 per portarsi al 10%. L’Alligatore di Rai 2 scende al di sotto del 4%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 9 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Stanotte a Pompei, replica, ha raggiunto 3.597.000 spettatori con 15.6% di share

Su Rai 2 L’Alligatore ha coinvolto 881.000 spettatori con 3.7%.

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raccolto 2.179.000 persone con 9.6%

Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raggiunto 2.201.000 spettatori con 10%.

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia totalizza 942.000 persone con 4.1%

Su Italia 1 X-Men le origini – Wolverine: 1.764.000 spettatori con 7%

Su La 7 Atlantide, dedicato a Mussolini: 560.000 con 2.4%

Su Tv8 la replica della semifinale di X Factor 2020: 623.000 spettatori con 2.8%.

Su NOVE Speciale Accordi & Disaccordi: 460.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv mercoledì 9 dicembre 2020, la fascia preserale Reggono le repliche di Caduta libera su Canale 5. Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.326.000 con 17.9%. L’Eredità: 5.272.000 con 23.4ì7% Su Rai 2 Resta a Casa e Vinci ha raccolto 415.000 con 2.3% Su Rai 3 TGR ha inforfmato 3.404.000 spettatori con 14.7% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.850.000 con 15.6%. Caduta Libera: 3.978.000 con 18.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 876.000 persone con 3.5% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 789.000 spettatori con 3.9%. Su La 7 TG La7 Speciale ha informato 366.000 persone con 2.7% Ascolti Tv mercoledì 9 dicembre 2020, l’access prime time Soliti ignori al 17.2%. Enrico Papi distanza il collega Gabriele Corsi Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 4.817.000 spettatori con 17.2% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.205.000 spettatori con 4.3%. Su Rai 3 Un Posto al Sole raccoglie 1.740.000 persone con 6.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.722.000 spettatori con 16.9% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.314.000 con 4.8% e 1.122.000 con 4% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.175.000 spettatori con 4.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.146.000 persone con 7.7% Su Tv8 Guess My Age ha giocato 694.000 spettatori con 2.5% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 443.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv mercoledì 9, daytime mattutino

Cresce il day time mattutino di Rai 2

Su Rai 1 UnoMattina: 1.127.000 con 17.6%. Storie Italiane 978.000 con 16.3% e 1.046.000 con 15.7%. E’ sempre mezzogiorno! 1.901.000 con 13.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 250.000 con 4%. I Fatti Vostri: 688.000 con 8.6% e 1.292.000 con 10.8%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 515.000, persone con 8.2%

Su Canale 5 5 Mattino Cinque: 1.112.000 con 17.5% e 967.000 con 16.3%. Forum: 1.464.000 con 15.2%.

Su Rete 4 La signora in giallo 731.000 con 4.5%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 266.000 persone con 3.2%

Su La 7 L’aria che tira 407.000 con 5.4%. L’aria che tira – Oggi 530.000 con 4.1%

Ascolti Tv mercoledì 9, day time pomeridiano

Testa a testa D’Urso – Matano. La Guaccero torna con il 4.1%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno:1.819.000 con 12.3%. Il Paradiso delle Signore: 2.108.000 con 16.9%. La Vita Diretta: 2.131.000 con 14.2

Su Rai 2 Ore 14: 458.000 con 2.9%. Detto Fatto il ritorno con la Guaccero: 523.000 con 4.1%

Su Rai 3 Geo 1.981.000 con 12.6%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.951.000 con 14.1% e 2.417.000 con 15.1%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 855.000 con 5.6%

Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 210.000 persone con 1.4%

Ascolti Tv mercoledì 9, seconda serata

Bruno Vespa al 10.3%

Su Rai 1 Porta a Porta è seguito da 815.000 spettatori con 10.3%

Su Rai 2 Restart: 241.000 spettatori con 2.2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 614.000 spettatori con 7.3%

Su Canale 5 Focus – Niente è Come Sembra: 498.000 con 7.5%

Su Rete 4 Confessione Reporter: 226.000 spettatori con 2.6%

Su Italia 1 Pressing Champions League è visto da 1.020.000 fan con 9.8%

Su La 7 Piacere Maisano: 191.000 spettatori con 2.3%