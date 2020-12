Ascolti Tv giovedì 10 dicembre 2020. Rai 1 vince con un film già andato in onda in passato. Harry Potter non arriva al 12%. In primo piano la finale dell’edizione 2020 di X Factor che su Sky Uno conquista 1.114.000 spettatori con il 4.8%. Del Debbio vince su Corrado Formigli. E Qui e adesso con Massimo Ranieri perde ben due punti percentuali di share.Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 10 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Wonder ha conquistato 3.559.000 telespettatori con 14.9%

Su Rai 2 Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai: 1.462.000 con 5.8%.

Su Rai 3 Qui e Adesso: 1.123.000 spettatori con 4.8%

Su Canale 5 Harry Potter e l’Ordine della Fenice: 2.371.000 con 11.5%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.068.000 spettatori con 5.5%

Su Italia 1 Le Iene Show: 1.687.000 persone con 9.5%

Su La 7 PiazzaPulita ha registrato 1.045.000 persone con 4.5%

Su Tv8 X Factor 2020, la finale live: 746.000 telespettatori con 3.2%.

Su NOVE Hitman – L’Assassino: 363.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv giovedì 10 dicembre 2020, la fascia preserale Continuano a reggere le repliche di Caduta libera Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.269.000 con 18.3%. L’Eredità: 5.115.000 con 23.3% Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.148.000 con 4.6% Su Rai 3 Blob: 1.198.000 spettatori con 4.7% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.481.000 con 14%. Caduta Libera 3.626.000 con 16.8% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 826.000 persone con 3.7% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 663.000 con 3.3% Su La 7 The Good Wife interessa 217.000 con 1.3% e 260.000 con 1.2% Su Tv8 Europa League Napoli-Real Sociedad: 822.000 con 3.5% Ascolti Tv giovedì 10 dicembre 2020, l’access prime time La striscia della Cucciari su Rai 3 al 6.1% Su Rai 1 Techetechetè – Speciale Paolo Rossi 4.050.000 con 14.8%. Su Rai 2 Tg2 Post 1.384.000 persone con 5.1% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.628.000 con 6.1%. Un Posto al Sole: 1.912.000 con 7% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.814.000 spettatori con 17.6% Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.174.000 con 4.3% e 1.337.000 con 4.9%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.181.000 telespettatori con 4.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.933.000 persone con 7.1% Su NOVE Deal With It: 476.000 con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 10, daytime mattutino

E’ sempre mezzogiorno sfiora di nuovo il 15%

Su Rai 1 UnoMattina: 1.112.000 con 18.3%. Storie Italiane 982.000 con 17.5% e 1.029.000 con 15.1%. È sempre mezzogiorno 1.824.000 con 14.8%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 501.000 con 6.8% e 987.000 con 8.7%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 546.000 persone con 9%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 942.000 con 15.5% e 779.000 con 14%

Su La 7 L’Aria che Tira: 354.000 con 5.1% e 500.000 con 3.9%

Su Tv8 Ogni Mattina: 30.000 spettatori con 0.4% e 103.000 con 0.7%

Ascolti Tv giovedì 10, day time pomeridiano

Sempre testa a testa tra Matano e la D’Urso

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.779.000 con 12.6%. Il Paradiso delle Signore: 2.188.000 con 18.1% La Vita in Diretta: 2.181.000 con 15.4%

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 435.000 telespettatori con 2.9%

Su Rai 3 Geo 1.864.000 persone con 12.8%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.093.000 con 15.9% e 2.235.000 con 14.8%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 964.000 con 6.6%

Su Tv8 Vite da Copertina 232.000 persone con 1.6%

Ascolti Tv giovedì 10, seconda serata

Il ricordo di Paolo Rossi con Italia – Brasile del 1982 oltre il 5%

Su Rai 1 Porta a Porta: 878.000 telespettatori con 8.5%

Su Rai 2 Italia-Brasile del Mondiale 1982 sigla 658.000 spettatori con 5.2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 471.000 spettatori con 5.3%

Su Canale 5 X-Style: 451.000 spettatori con 6.3%