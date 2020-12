Ascolti Tv sabato 19 dicembre 2020.Vince la serata speciale dedicata a Telethon con i personaggi noti. Conclusa la maratone per la racconta fondi destinata alla ricerca contro le malattie rare. Si ferma al 15.4% il meglio di Tu si que vales. Ecco nei dettagli il responso completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 19 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon: 4.413.000 spettatori sintonizzati con 18.3%

Su Rai 2 SWAT ha registrato 1.358.000 persone con 5.1%

Su Rai 3 Ricomincio da Raitre ha registrato 1.012.000 pesone con 4.4%

Su Canale 5 L’Album di Tu si que Vales: 2.836.000 spettatori con 15.4%

Su Rete 4 I.T. Una mente pericolosa ha registrato 810.000 telespettatori con 3.3%

Su Italia 1 Il film Dragon Trainer: 1.452.000 telespettatori con 5.8%

Su La 7 Un povero ricco ha registrato 747.000 spettatori con 3%

Su Tv8 Il film Miss Christmas è scelto da 522.000 persone con 2.1%

Su NOVE Giallo Pantani ha registrato 254.000 telespettatori con 1%

Ascolti Tv sabato 19 dicembre 2020, la fascia preserale L’Eredità oltre il 24% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.400.000 con 18.5%. L’Eredità: 5.238.000 con 24.1% Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 473.000 persone con 2.3% Su Rai 3 TG Regione: 3.299.000 con 14.6%. Blob: 1.050.000 con 4.3%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida:2.445.000 con 13.8%. RiCaduta Libera: 3.424.000 con 16.3% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 859.000 con 3.7% Su Italia 1 CSI Miami: 593.000 spettatori con 2.6% Su La 7 Body of Proof: 182.000 con 1.1% e 188.000 con 0.9% Ascolti Tv sabato 19 dicembre 2020, l’access prime time Striscia al 15.7% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.699.000 persone con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.139.000 spettatori con 15.7% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.346.000 con 5.3% e 1.213.000 con 4.6%. Su Italia 1 CSI Miami: 1.165.000 spettatori con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo Sabato: 1.349.000 spettatoricon 5.3% Su Tv8 4 Ristoranti: 370.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv sabato 19, daytime mattutino

Il Caffè di Rai 1 al 10.2%

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno: 197.000 spettatori con 10.2%. Linea Verde Life: 2.181.000 con 15.2%

Su Rai 2 Fiori e Delitti registra 246.000 con 3.5% registra 246.000 con 3.5%

Su Rai 3 Elisir del Sabato: 275.000 persone con 4.1%

Su Canale 5 Forum: 1.238.000 con 12.6%.

Su Rete 4 Benvenuti a Tavola è seguito da 113.000 spettatori con 1.6%

Su Italia 1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.084.000 spettatori con 6.3%

Su La 7 Coffee Break ha informato 289.000 persone con 4.2%

Ascolti Tv sabato 19, day time pomeridiano

Il pomeriggio di Rai 1 occupato da Telethon

Su Rai 1 Telethon ha siglato 1.371.000 spettatori con 8.2%

Su Rai 2 Il Filo Rosso: 435.000 con 2.7%. Il Provinciale: 635.000 con 4.4%

Su Rai 3 Tv Talk: 1.277.000 con 8.8%. Frontiere: 751.000 con 5.4%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi: 3.261.000 con 20.8%. Verissimo: 2.762.000 con 19.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 729.000 spettatori con 4.3%.

Su Italia 1 Lucifer è visto da 484.000 spettatori con 3.1%

Ascolti Tv sabato 19, seconda serata

The Voice Senior-Il viaggio sfiora il 10%

Su Rai 1 The Voice Senior – Il Viaggio: 1.190.000 spettatori con 9.8%

Su Rai 2 Tg2 Dossier: 406.000 spettatori con 2.9%.

Su Rete 4 Prisoners: 351.000 spettatori con 3.5%