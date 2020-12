Ascolti Tv venerdì 25 dicembre 2020. Vince Rai 1 la prima serata. Molti i film che hanno riempito tutti i palinsesti, compresa l’ennesima replica di Via col vento su Rete 4 che ha ampiamente superato il 4%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 25 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Gli Eroi del Natale ha ottenuto 3.377.000 telespettatori con 13.6%

Su Rai 2 Natale al Plaza ha intrattenuto 1.910.000 spettatori con 7.4%

Su Rai 3 Qui e Adesso: 1.531.000 spettatori con 6.6%

Su Canale 5 Natale da Chef ha raggiunto 2.463.000 spettatori con 10.7%

Su Rete 4 Via col Vento coinvolge 966.000 spettatori con 4.6%

Su Italia 1 Up & Down – Un Natale normale: 829.000 con 3.8%

Su La 7 Chicago ha registrato 390.000 spettatori con 1.6%.

Su Tv8 Un Natale per due ha segnato 435.000 persone con 1.8%

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 624.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv venerdì 25 dicembre 2020, la fascia preserale Caduta libera al 13.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.271.000 con 16.2%. L’Eredità: 4.792.000 con 22%. Su Rai 2 Il Natale che ho dimenticato ha raccolto 817.000 persone con 3.7% Su Rai 3 Blob: 1.104.000 spettatori con 4.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.689.000 con 8.5%. Caduta Libera 2.838.000 con 13.2% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 819.000 spettatori con 3.5% Su Italia 1 Polar Express: 836.000 spettatori con 3.5% Su La 7 The Good Wife: 270.000 spettatori con 1.4% Su Tv8 Cuochi d’Italia:262.000 spettatori con 1.1% Ascolti Tv venerdì 25 dicembre 2020, l’access prime time Ottimo riscontro per Il Volo da Piazza San Pietro. Su Rai 1 Il Volo: 5.152.000 con 21.1%. Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.914.000 con 19.2% Su Rai 3 I Topi: 1.230.000 con 5%. Un Posto al Sole: 1.468.000 con 5.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.275.000 spettatori con 16.8% Su La 7 Atlantide ha interessato 931.000 spettatori con 3.7% Su Tv8 4 Ristoranti: 432.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 310.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv venerdì 25, daytime mattutino

Calano I Fatti vostri nel giorno di Natale

Su Rai 1 UnoMattina: 1.754.000 con 23%. Lo Zecchino di Natale 1.902.000 con 19.2%. Santa Messa: 2.677.000 con 22.1%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 562.000 con 4.4% e 886.000 con 6.1%.

Su Rai 3 Rivediamoli ha registrato 280.000 persone con 4.8%

Su Canale 5 Santa Messa di Natale: 1045.000 con 9.8%

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 224.000 con 1.8% e 420.000 e 2.8%.

Su Italia 1 Il film Balto – Sulle ali dell’avventura: 720.000 telespettatori con 6.1%

Su La 7 Senti chi Mangia: 100.000 spettatori con 0.7%

Ascolti Tv venerdì 25, day time pomeridiano

Cala anche Il Paradiso delle Signore nel day time di Rai 1

Su Rai 1 Belle et Sebastien: 2.087.000 con 13.4%. Il Paradiso delle Signore: 1.787.000 con 11.5%

Su Rai 2 Quel Natale che ci ha fatto incontrare: 1.042.000 spettatori con 6.7%

Su Canale 5 Santa Messa di Natale: 1045.000 con 9.8%

Su Italia 1 I Simpson: 907.000 spettatori con 5.8%

Ascolti Tv venerdì 25, seconda serata

Una seconda serata all’insegna di programmi a tema religioso

Su Rai 1 Il Nostro Papa: 931.000 spettatori con 5.8%

Su Rai 2 L’Amore non dorme mai: 1.247.000 spettatori con 6.4%

Su Rai 3 Una Notte al Museo 2 segna 320.000 spettatori con 3.8%

Su Canale 5 Andrea Bocelli – Silent Night A Christmas Prayer: 947.000 con 6.4%

Su Rete 4 Un Magico Natale: 209.000 spettatori con 3.4%