Ascolti Tv domenica 27 dicembre 2020. Vince la più classica delle favole: Cenerentola. Buon riscontro per la puntata speciale di Pompei – Ultima scoperta che balza a 11.4% di share. Oltre il 20% la seconda parte di Domenica in con Mara Venier. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ier.

Ascolti Tv domenica 27 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Cenerentola ha ottenuto 5.162.000 spettatori con 20.9%

Su Rai 2 Pompei – Ultima Scoperta ha coinvolto 2.976.000 spettatori con 11.4%

Su Rai 3 Ricomincio da Raitre: 792.000 con 3.7%

Su Canale 5 Quasi Amici ha raccolto 3.521.000 spettatori con 14.2%

Su Rete 4 Potere Assoluto: 1.186.000 spettatori con 5.2%

Su Italia 1 Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra: 1.071.000 con 4.1%

Su La 7 Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata: 654.000 con 2.5%

Su Tv8 I Delitti del BarLume – Il Battesimo di Ampelio: 492.000 con 2%

Su NOVE Il film Fratelli d’Italia ha registrato 342.000 con 1.4%

Ascolti Tv domenica 27 dicembre 2020, la fascia preserale Rai Parlamento appena all’1% di share Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 4.174.000 con 18.9%. L’Eredità 5.686.000 con 23.5% Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale informa 243.000 persone con 1% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.091.000 con 9.5%. RiCaduta Libera 3.560.000 con 14.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 883.000 persone con 3.5% Su Italia 1 CSI Miami: 710.000 spettatori con 2.8% Su Tv8 Artisti del Panettone ha convinto 293.000 con 1.8% Ascolti Tv domenica 27 dicembre 2020, l’access prime time Oltre il 21% Soliti ignoti su Rai 1 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.860.000 con 21.6% Su Rai 2 CSI Miami ha raggiunto 1.157.000 persone con 4.3% Su Rai 3 I Grandi Protagonisti: 1.196.000 spettatori con 4.4% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 4.120.000 spettatori con 15.2% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.258.000 con 4.7% e 1.336.000 con 4.9% Su Tv8 4 Ristoranti segna 696.000 spettatori con 2.6% Su NOVE Little Big Italy: 390.000 con 2.4%

Ascolti Tv domenica 27, daytime mattutino

Raspelli in Norvegia con Le storie di Melaverde a 8.8%. Bene Paesi che vai su Rai 1.

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 2.076.000 con 25.1%.Paesi che Vai: 1.967.000 con 19.6%

Su Rai 2 O Anche No: 162.000 spettatori con 1.7%

Su Rai 3 Domenica Geo convince 306.000 spettatori con 4.6%

Su Canale 5 Santa Messa: 1.055.000 con 10%. Le Storie di Melaverde: 1.090.000 8.8%. Melaverde 2.303.000 con 14.4%

Su Rete 4 Big Man: 338.000 spettatori con 1.7%

Su Italia 1 God friended Me: 355.000 spettatori con 3.5%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 137.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv domenica 27, day time pomeridiano

Oltre il 20% la seconda parte di Domenica in

Su Rai 1 Domenica In: 3.421.000 con 17.9% e 3.655.000 con 20.2%. Da Noi… a Ruota Libera: 3.366.000 con 16.7%

Su Rai 2 Natale ad Angel Falls ha convinto 902.000 con 4.8%

Su Rai 3 Kilimangiaro: 1.822.000 spettatori con 9.3%

Su Canale 5 My first Miracle 1.690.000 con 9.3%. Opera on Ice Speciale Edition 1.393.000 con 9.3%

Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 416.000 spettatori con 2.3%.

Su La 7 L'Ultimo Imperatore ha raggiunto 356.000 persone con 1.9%

Ascolti Tv domenica 27, seconda serata

Inizio basso per Mi hanno sputato nel milkshare

Su Rai 1 Speciale Tg1 informa 827.000 spettatori con 7.1%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 507.000 con 3.7%

Su Rai 3 Mi hanno sputato nel milkshake: 216.000 telespettatori con 3.2%

Su Canale 5 Bublè at the BBC: 777.000 spettatori con 7%

Su Rete 4 L’Uomo che Vide l’Infinito: 264.000 spettatori con 4%