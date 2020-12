Ascolti Tv martedì 29 dicembre 2020. Vince la favola di Biancaneve con Julia Roberts nel ruolo della matrigna. Non riesce il tentativo di Cesare Bocci di trasformarsi nell’Alberto Angela di Mediaset. Il Viaggio nella grande bellezza si ferma al 7.9%. Doppiato dalla concorrenza. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 29 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Biancaneve ha ottenuto 4.455.000 telespettatori con 18.5%

Su Rai 2 Un’Ora sola vi vorrei… per le feste: 2.068.000 spettatori con 8%

Su Rai 3 Maria Teresa ha siglato nella seconda puntata 1.024.000 con 4%.

Su Canale 5 Speciale Viaggio nella Grande Bellezza: Nativity: 1.720.000 con 7.9%

Su Rete 4 Selvaggi: 902.000 spettatori con 3.6%

Su Italia 1 Le Iene: Un Anno di Covid ha interessato 1.858.000 persone con 10.9%

Su La 7 Sabrina ha registrato 712.000 persone con 3%.

Su Tv8 Il Bacio di Mezzanotte: 630.000 persone con 2.5%

Su NOVE I Magnifici Sette: 744.000 con 3.3%

Ascolti Tv martedì 29 dicembre 2020, la fascia preserale L’Eredità al 25% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.794.000 con 20%. L’Eredità: 5.531.000 con 25% Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 683.000 persone con 3.3% Su Rai 3 TGR: 3.422.000 con 14.9%. Blob: 1.175.000 con 4.8% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.299.000 con 12.4%. Caduta Libera 3.639.000 con 16.8% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 822.000 spettatori con 3.4% Su La 7 The Good Wife: 260.000 con 1.5% e 290.000 con 1.4% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 222.000 spettatori con 0.9% Su NOVE Little Big Italy: 322.000 spettatori con 1.5% Ascolti Tv martedì 29 dicembre 2020, l’access prime time Amadeus porta Soliti ignoti oltre il 22.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 6.021.000 spettatori con 22.4% Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.227.000 persone con 4.5% Su Rai 3 Tretre3: 1.117.000 con 4.4%. Un Posto al Sole: 1.751.000 con 6.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.396.000 spettatori con 16.3% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.472.000 con 5.6% e 1.474.000 con 5.5% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.104.000 spettatori con 4.2% Su La 7 Uozzap! Collezione ha interessato 923.000 con 3.5% Su Tv8 4 Ristoranti: 536.000 spettatori con 2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 516.000 con 1.9%.

Ascolti Tv martedì 29, daytime mattutino

Bene il film di Tv8 che raggiunge il triplo della share di Ogni mattina attualmente sospeso per ferie.

Su Rai 1 UnoMattina: 1.245.000 con 18.3%. Storie Italiane 1.190.000 con 18% e 1.255.000 con 16%. È sempre mezzogiorno 1.963.000 con 13.9%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 285.000 con 4.2%. Concerto di Natale 160.000 con 2.3%. I Fatti Vostri: 636.000 con 5.5%

Su Rai 3 Agorà Speciale ha registrato 497.000 persone con 7.6%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.330.000 telespettatori,con 12.7%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 121.000 con 1.5% e 210.000 con 1.5%

Su La 7 L’Aria che Tira: 371.000 con 4.6% e 432.000 con 3%

Su Tv8 Ricordati di Te: 229.000 spettatori con 3.1%

Ascolti Tv martedì 29, day time pomeridiano

Bene la Bortone e Matano. In ferie Il Paradiso delle Signore

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 2.061.000 con 13.2%. La Vita in Diretta: 2.688.000 con 17%

Su Rai 2 Il film Principessa per caso ha registrato 769.000 con 4.6%

Su Rai 3 Aspettando Geo: 989.000 con 7.5%. Geo 1.735.000 con 10.9%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.888.000 con 15.4%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 727.000 telespettatori con 4.3%

Su Italia 1 Il film Timetrip – Avventura nella era vichinga: 701.000 con 4.4%

Su La 7 Tagadà: 399.000 spettatori con 2.6%

Su Tv8 Vite da Copertina è visto da 162.000 con 0.9%

Ascolti Tv martedì 29, seconda serata

Le repliche di Overland a 8.2%. Il nuovo esperimento Puck al 3.4%

Su Rai 1 Overland 21 coinvolge 1.033.000 spettatori con 8.2%

Su Rai 2 Puck ha registrato 588.000 telespettatori con 3.4%

Su Rai 3 Il film La soffiatrice di vetro: 460.000 con 4.1%

Su Rete 4 Il film I mostri oggi: 369.000 telespettatori con 3.4%