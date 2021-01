Ascolti Tv venerdì 1 gennaio 2021. Roberto Bolle vince la serata con Danza con me. Ma cala rispetto al risultato dello scorso anno di circa cinque punti percentuali di share. Nel 2020, infatti lo show aveva raggiunto il 21.8% di share. Il risultato del 2021 è il più basso di tutte le edizioni passate. Mai Bolle era sceso sotto il 21%. Tecnicamente Danza con me era perfetto, ma troppo tecnico anche nell’intrattenimento. Canale 5 si ferma al di sotto del 13%. Molti i film in palinsesto nel primo giorno dell’anno. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 1 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Danza con Me ha registrato 3.848.000 telespettatori con 17%

Su Rai 2 Alvin Superstar 4 – Nessuno ci può fermare: 753.000 spettatori con 2.9%

Su Rai 3 C’è la vie – Prendila come viene: 996.000 telespettatori con 4%

Su Canale 5 Un Natale a 5 stelle ha registrato 2.871.000 persone con 12.6%

Su Rete 4 Il padrino: 1.118.000 spettatori con 6.2%

Su Italia 1 Point Break – Punto di rottura: 955.000 spettatori con 4.1%

Su La 7 L’attimo fuggente ha registrato 570.000 telespettatori con 2.4%.

Su Tv8 Balla coi lupi: 459.000 persone con 2.3%

Su NOVE Fratelli di Crozza è seguito da 575.000 telespettatori con 2.3%

Su Real Time Bake Off – Dolci sotto un Tetto: 427.000 con 1.7%

Ascolti Tv venerdì 1 gennaio 2021, la fascia preserale Blob al 5.5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.499.000 con 16.4%. L’Eredità: 5.206.000 con 22.1%. Su Rai 2 N.C.I.S. sigla 843.000 spettatori con 3.7% e 1.195.000 con 4.8% Su Rai 3 Tg Regione: 3.595.000 con 14.9%. Blob: 1.380.000 con 5.5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.630.000 con 7.7%. Caduta Libera: 3.173.000 con 13.6%. Su La 7 The Good Wife: 312.000 con 1.5% e 393.000 con 1.7% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha coinvolto 282.000 persone con 1.2% Su NOVE Little Big Italy segna 341.000 spettatori con 1.4%. Ascolti Tv venerdì 1 gennaio 2021, l’access prime time Un posto al Sole sotto il 6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.856.000 spettatori con 22.4% Su Rai 3 Un Posto al Sole; 1.508.000 spettatori con 5.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.331.000 spettatori con 16.5% Su Rete 4 Ho vinto la lotteria di Capodanno: 670.000 con 2.6% Su Italia 1 C.S.I. Miami ha registrato 962.000 telespettatori con 3.7%. Su La 7 Uozzap! ha intrattenuto 962.000 persone con 3.7% Su Tv8 4 Ristoranti è scelto da 605.000 spettatori con 2.3% Su NOVE C Deal With It – Stai al Gioco: 435.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv venerdì 1, daytime mattutino

Bene i concerti di Capodanno, Radio 2 Social Club raggiunge il 5%. Ottimo risultato per il film di Tv8.

Su Rai 1 UnoMattina: 1.608.000 con 22%. Concerto di Capodanno – La Fenice 2021: 4.353.000 con 24.1%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 384.000 con 5%. I Fatti Vostri: 928.000 con 7.2% e 1.399.000 con 8.4%

Su Rai 3 Quante Storie 618.000 con 3.5%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.083.000 spettatori con 7.1%

Su Rete 4 Poirot – Assassinio sull’Orient Express: 389.000 con 2%

Su La 7 Amore mio aiutami: 215.000 con 1.4%.

Su Tv8 La tradizione del Natale: 384.000 con 3.3%

Ascolti Tv venerdì 1, day time pomeridiano

Bene la fascia del day time d Rai 2

Su Rai 1 Belle & Sebastien – Amici per sempre: 2.035.000 con 10.6%

Su Rai 2 Concerto di Capodanno – Vienna 2021: 3.525.000 con 18.3%. Labirinto d’amore: 1.541.000 con 8.9%

Su Rai 3 Aspettando Geo: 1.584.000 con 9.1%. Geo da 2.347.000 con 12.3%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5: 1.050.000 con 6.1%. La figlia della sciamana: 942.000 con 5.1%

Su Rete 4 Il dottor Zivago: 709.000 spettatori con 3.8%

Su Italia 1 Spirit – Cavallo selvaggio: 919.000 con 4.8%

Su La 7 Piccola posta è visto da 256.000 con 1.4%

Su Tv8 Chocolat è visto da 428.000 persone con 2.2%

Ascolti Tv venerdì 1, seconda serata

The Beatles al 5.6% su Canale 5

Su Rai 1 Overland 21 sigla 736.000 con 7.6%

Su Rai 2 I tre moschettieri segna 649.000 persone con 3.6%

Su Rai 3 Achille Tarallo interessa 303.000 spettatori con 2.6%

Su Canale 5 The Beatles: 530.000 con 5.6%.

Su Rete 4 Terapia e pallottole (prima parte): 279.000 con 5.3%

Su Italia 1 è visto da 442.000 persone con 4.8% Matrix è visto da 442.000 persone con 4.8%