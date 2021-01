Ascolti Tv lunedì 4 gennaio 2021.Vince con estrema facilità il Grande Fratello Vip 5 soprattutto in termini di share. E’ finito infatti all’una e 22 minuti dopo la mezzanotte. Bene Report su Rai 3. Regge Quarta Repubblica. Ecco il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 4 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Tuttofare ha ottenuto 3.231.000 telespettatori con 12.6%

Su Rai 2 Io e Marley ha coinvolto 1.028.000 spettatori con 4%

Su Rai 3 Report: 2.957.000 spettatori con 11.5%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5: 3.491.000 spettatori con 19.6%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.296.000 con 5.9%.

Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.551.000 persone con 6.1%

Su La 7 Robinson Crusoe: 611.000 spettatori con 2.3%.

Su Tv8 Das Boot sigla 133.000 spettatori con 0.5%

Su NOVE Anplagghed: 684.000 spettatori con 2.6%

Ascolti Tv lunedì 4 gennaio 2021, la fascia preserale Blob al 5.7%. Torna Cuochi d’Italia con Borghese ma si ferma a 1.6% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.728.000 con 20%. L’Eredità: 5.381.000 con 24.1% Su Rai 2 NCIS segna 729.000 persone con 3.5% Su Rai 3 TGR: 3.528.000 con 15.3%. Blob: 1.415.000 con 5.7% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.231.000 con 12.2%. Caduta Libera: 3.391.000 con 15.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 902.000 con 3.7% Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 592.000 spettatori con 2.9% Su La 7 The Good Wife: 297.000 con 1.7% e 369.000 con 1.7% Su Tv8 Cuochi di Italia: 390.000 spettatori con 1.6% Ascolti Tv lunedì 4 gennaio 2021, l’access prime time Tv8 e Nove sotto il 2% Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.583.000 spettatori con 20.2% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.351.000 telespettatori con 4.9%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.248.000 con 4.7%. Un Posto al Sole: 1.720.000 con 6.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.661.000 spettatori con 16.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.577.000 con 5.8% e 1.595.000 con 5.8% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.211.000 spettatori con 4.4%. Su La 7 Uozzap! Collezione: 1.031.000 con 3.7% Su Tv8 Guess My Age: 501.000 spettatori con 1.8%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 526.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 4, daytime mattutino

Bene Mattino 5 Speciale

Su Rai 1 UnoMattina: 1.223.000 con 18.2%. Storie Italiane 1.090.000 con 16.2% e 1243.000 con 15.8%. È sempre mezzogiorno 1.964.000 con 14.2%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 253.000 con 3.7%. I Fatti Vostri: 455.000 con 5.4% e 960.000 con 7.2%

Su Rai 3 Agorà Speciale: 517.000 persone con 8%. Quante Storie 951.000 con 6%

Su Canale 5 Mattino Cinque Speciale: 1.100.000 con 16.2% e 1.087.000 con 16.4%. Forum: 1514.000 con 14.7%.

Su Rete 4 La signora in giallo ha registrato 716.000 con 3.4%

Su Italia 1 Chicago Justice ha registrato 266.000 con 3.1%

Su La 7 Omnibus: 217.000 spettatori con 3.9%.

Su Tv8 Appuntamento per Natale: 147.000 con 2%.

Ascolti Tv lunedì 4, day time pomeridiano

Si fermano al 15.5% le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Cresce Detto fatto.

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.951.000 con 12.5%. Il Paradiso delle Signore: 2.018.000 con 15.5%. La Vita Diretta: 2.661.000 con 17.3%

Su Rai 2 Ore 14: 615.000 con 3.7%. Detto Fatto: 717.000 spettatori con 5.4%

Su Rai 3 Aspettando… Geo: 1.154.000 con 8.9%. Geo: 1.965.000 con 12.8%.

Su Canale 5 Beautiful: 3.089.000 spettatori con 16.5%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 739.000 con 4.5%.

Su Italia 1 I Simpson ottiene 1.027.000 spettatori con 5.8%

Su La 7 Tagadà ha interessato 386.000 con 2.6%

Su Tv8 Un Altro Segnale Divino: 364.000 con 2.7%. Vite da Copertina: 237.000 con 1.5%.

Ascolti Tv lunedì 4, seconda serata

Male la seconda serata di Rai 1

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 272.000 con 1.6%

Su Rai 3 Solo Insieme – La Sorpresa di Francesco: 1.405.000 con 8.6%.

Su Canale 5 TG5 Notte: 595.000 con 13.5%.

Su Rete 4 Simone: 189.000 con 2.9%

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone: 414.000 con 5%