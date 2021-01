Ascolti Tv domenica 24 gennaio 2021. Boom di ascolti per la serie Mina Settembre che cresce rispetto al passato. Live Non è la D’Urso si ferma a 11.9%. Ottimi ascolti per Domenica in e per la Fialdini che supera ancora Pomeriggio Cinque. Che Tempo che Fa sfiora il 10% con Fiorello e Amadeus.

Ascolti Tv domenica 24 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Mina Settembre ha conquistato 6.254.000 telespettatori con 24.9%

Su Rai 2 9-1-1 ha raggiunto 1.148.000 telespettatori con 4.2%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa: 2.587.000 spettatori con 9.6%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 2.055.000 con 1.9%

Su Rete 4 Schindler’s List è visto da 1.030.000 spettatori con 5%

Su Italia 1 Doctor Strange ha intrattenuto 1.597.000 spettatori con 6.3%

Su La 7 Non è L’Arena: 1.181.000 con 5.8%. Anteprima:1.291.000 con 4.6%

Su Tv8 Family Food Fight: 262.000 telespettatori con 1%.

Su NOVE Sindrome K – Il virus che salvò gli ebrei: 208.000 con 0.8%

Ascolti Tv domenica 24 gennaio 2021, la fascia preserale

Bene Che tempo che fa

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.775.000 con 17.3%. L’Eredità: 5.427.000 con 22.4% Su Rai 2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.173.000 con 5.6% e 1.325.000 con 5.6% Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha registrato 2.026.000 con 7.6% Su Canale 5 RiCaduta Libera: 2.423.000 con 11.4% e 3.515.000 spettatori con 14.8% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 884.000 con 3.4% Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 851.000 spettatori con il 3.7%. Su La 7 Il Cardinale ha siglato 195.000 con 1% Ascolti Tv domenica 24 gennaio 2021, l’access prime time Paperissima al 13% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.655.000 con 20.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.658.000 con 13% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend:1.302.000 con 4.7% e 1.236.000 con 4.4% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.151.000 telespettatori con 4.2% Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 638.000 con 2.3%. Su NOVE Little Big Italy 424.000 telespettatori con 1.5%.

Ascolti Tv domenica 24, daytime mattutino

La Santa Messa di Canale 5 al 9.5%

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia: 519.000 con il 14.7% e 1.800.000 con 23%

Su Rai 2 O Anche No: 135.000 con 1.9%

Su Rai 3 Domenica Geo convince 433.000 con 4.7%

Su Canale 5 Santa Messa: 1.061.000 con 9.5%.Le Storie di Melaverde: 1.173.000 con 9.2%. Melaverde 2.285.000 con 13.7%

Su Rete 4 Colombo: 381.000 spettatori con 1.9%.

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 204.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv domenica 24, day time pomeridiano

Bene Rai 3 con Lucia Annunziata e la Raznovic che sfiora il 10% con Kilimangiaro

Su Rai 1 Domenica In: 3.476.000 con 17.5% e 3.159.000 con 17.6%. Da Noi… A Ruota Libera: 2.579.000 con 13.4%.

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 1.102.000 con 5.7%. Quelli che il calcio: 1.129.00 con 6.3%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.714.000 con 9.3%. Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà: 1.304.000 con 7.4%

Su Canale 5 Domenica Live: 2.324.000 con 12.1%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha registrato 422.000 spettatori con 2.2%.

Su Italia 1 561.000 con 2.8% e 656.000 con 3.6% Station 19 561.000 con 2.8% e 656.000 con 3.6%

Su La 7 La7 Doc: 246.000 con 1.3%

Ascolti Tv domenica, seconda serata

La Domenica Sportiva al 6.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 982.000 spettatori con 7.5%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva sigla 950.000 con 6.1%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.494.000 con 8.2%

Su Canale 5 TG5 Notte: 579.000 con 14.9% di share.

Su Rete 4 Pasqualino Settebellezze: 122.000 telespettatori con 2.3%