Terza puntata questa sera di Mina Settembre con gli episodi Onora il padre e Andare avanti. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata con la serie interpretata da Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Nel cast ci sono anche Marina Confalone e Rosalia Porcaro. La regia è di Tiziana Aristarco, Le riprese si sono svolte tutte a Napoli, in varie location tra cui i Quartieri Spagnoli. Qui, infatti, ha sede il consultorio dove lavora Mina Settembre insieme al ginecologo Domenico.

Mina Settembre riassunto episodi precedenti

Nella puntata precedente abbiamo visto Irene chiedere aiuto a Mina per una questione che riguardava suo figlio Gianluca molto legato a MIna. La giovane lo considera come un nipote. Il ragazzo, 16 anni appena compiuti, ha preso una sbandata per una ragazza più grande di lui che, sembra, gli stia insegnando comportamenti sbagliati. In più sono scomparsi dei soldi. Potrebbero essere stati spesi per acquistare stupefacenti. Tocca a Mina e Titti indagare. Le due amiche si infiltrano in incognito in discoteca scoprendo però un’altra realtà. Nella stessa notte Gianluca si sente male e Mina e Claudio si occupano di lui, ritrovandosi inaspettatamente vicini.

Mina Settembre onora il padre, trama

Nel primo episodio della terza puntata, intitolato Onora il padre, i telespettatori assistono all’avvicinarsi del giorno della commemorazione di Vittorio Settembre, il padre di Mina.

La protagonista è ansiosa e nervosa oltre i limiti. E sua madre Olga non vuole partecipare. Da parte sua l’ex marito Claudio è incerto e con Domenico la situazione sta diventando complicata. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega.

A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore, come suo solito. Nel corso delle indagini alcuni indizi la portano a sospettare di Max, il fidanzato di Titti. La sua amica non vuole sentire ragioni. A suo parere Max è perfetto, non farebbe mai azioni del genere. Anzi si sente quasi offesa del dubbio. Mentre il caso inizia a dipanarsi, su Max si addensano sempre più ombre.

Episodio Andare avanti trama

Nel secondo episodio dal titolo Andare avanti, per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza, La giovane donna, infatti al momento si trova in Africa per lavoro.

Il ginecologo però non riesce a contattarla e la situazione con Mina non va avanti, anzi si blocca. Dopo la separazione dal marito non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato. Quindi impone alla loro storia una pausa di riflessione. Quando Mina decide di andare a Vietri sul Mare per indagare su colei che potrebbe essere stata l’amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla.

Ma la gita romantica in Costiera Amalfitana viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina è affezionata. E’ un ex parcheggiatore che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare. In un momento di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico. Qualcosa, però, interrompe il loro idillio.