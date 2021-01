Il cantante mascherato, adattamento italiano del format sud-coreano Bongmyeon ga-wang, è presentato in conferenza stampa alle 12.00 di oggi, giovedì 27 gennaio 2021. Lo show, condotto da Milly Carlucci, va in onda su Rai 1 in prima serata, da venerdì 29 gennaio 2021 per 5 puntate; una in più rispetto all’anno scorso.

Secondo il format, 9 cantanti indossano un costume che li rende irriconoscibili e si esibiscono con brani diversi in ogni puntata. La giuria, composta quest’anno da Flavio Insinna, Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca, scoprirà solo al momento dell’eliminazione l’identità nascosta sotto ogni maschera. Molte le innovazioni spiegate dalla Carlucci nel corso della presentazione dello show.

Le maschere dell’edizione 2021 sono le seguenti: Baby Alieno, Farfalla, Gatto, Giraffa, Lupo, Orsetto, Pappagallo, Pecorella e Tigre Azzurra. Potete scoprire tutte le novità previste nel nostro articolo di anticipazione.

Nel corso della conferenza intervengono Milly Carlucci, la conduttrice del talent, Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Maria Teresa Fiore, vice-direttore di Rai 1 e Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato di Endemol Shine Italy. E’ prevista inoltre la partecipazione di alcuni membri della giuria.

Il cantante mascherato conferenza stampa, la diretta

Una volta mostrato il trailer della nuova edizione, il primo a intervenire è Stefano Coletta, direttore di Rai 1.

“Ovviamente la detection dei cantanti intrigherà anche me. Sicuramente non posso svelare il perno del talent-game che Milly, insieme a Teresa De Santis hanno avuto l’intuito di far approdare su Rai 1. Il format ha impattato con grandissima potenza in tanti paesi non solo europei. Fra l’altro è stato nella penultima puntata della scorsa edizione il mio arrivo a Rai 1. Si chiude il mio primo anno, che mi ha tenuto a battesimo proprio il giorno che sono stato nominato. I valori degli ascolti hanno viaggiato intorno al 20% nella scorsa edizione, con punte veramente significative per la platea di Rai 1.”

Continua poi a proposito del format: “Voglio complimentarmi con Milly, si ha la sensazione di collaborare con una persona interna alla Rai che conosce i tuoi problemi, il tuo linguaggio. MIlly ha una potenza sia davanti che dietro le telecamere. E’ un motore acceso fatto di tenacia e garbo. Il talent ha una omogeneità con i generi del day time di Rai 1. Con le Fiction ad esempio. L’intrattenimento in questo tempo va in continuità con il nucleo fondativo dell’idea: la decection dei cantanti mascherati. Tutti sono coinvolti: bambini, anziani e giovani. Mio nipote da 15 giorni dopo la conclusione della prima edizione mi ha iniziato a chiedere quando sarebbe iniziata la prossima.”

Il cantante mascherato conferenza stampa, la conclusione dell’intervento di Coletta

Stefano Coletta conclude infine il suo intervento dicendo: “Davvero questa è un’idea che ha portato a Rai 1 un nuovo bacino di utenza. Non era così facile per una rete che vive di Fiction, e con tutto quello che è successo. L’intrattenimento è una pietra miliare del servizio pubblico. Ho voluto rivoluzionare il day time fornendo al pubblico figure che sapessero fare infotaiment. Mettendo al primo posto la salute dei lavoratori l’intrattenimento deve continuare ad esserci. Speravamo di debuttare in un altro clima, ma abbiamo dovuto acquisire una nuova metodologia televisiva. Sentiamo che la gente ha bisogno dell’evasione, non solo di news.”

E ancora: “Ci sono tante persone che hanno fatto il lockdown da sole. Il cantante mascherato ha messo davanti alla tv famiglie intere. Per alcune di queste persone sole la tv è un elemento di sopravvivenza. Stavolta ho chiesto per il format un inspessimento drammaturgico: volevo davvero che la detection fosse ancora più il centro di questo racconto del venerdì. Ci sono più maschere, più suspance. Milly con la sua conduzione lascia molti reperti, molti sassolini. E’ stato un grande successo, mi ha portato fortuna, e con lo stesso stato d’animo mi approccio alla nuova serie”

Le dichiarazioni di Leonardo Pasquinelli

La conferenza prosegue con l’intervento di Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Italy.

Afferma: “Il cantante mascherato l’anno scorso è stato il debutto più seguito di Rai 1. Ciò dimostra che la produzione indipendente fornisce un prodotto competitivo e arricchisce l’offerta del servizio pubblico. Lo facciamo quotidianamente, averlo fatto con il cantante mascherato ci ha dato particolare soddisfazione. Siamo contenti di aver intercettato il format in Corea. Milly conduce con grande forza, ieri alle prove sembrava Bob Foss”

Milly Carlucci e i 4 giurati

La parola passa poi a Milly Carlucci, la conduttrice.

Dichiara: “Il programma parte come un gioco per bambini: un facciamo finta che io sia. Tra i tanti indizi è bello scoprire chi canta dietro la maschera. Poi ci sono molti livelli di lettura, ma l’approccio è molto giocoso. Sono proprio i giurati a darmi una mano. Il punto di domanda che vedevo nei loro occhi mi divertiva immensamente, vederli in confusione era divertentissimo.”

Milly passa poi la parola a Flavio Insinna, che afferma: “Vorrei rimanere stupito come nella prima edizione, e non venire nemmeno alle prove. Ma domani ci sarò, mi annoterò tutto, stai attenta. MI darai le chiavi e chiuderò io l’Auditorium. Anche se prima usavamo la parola maschera diversamente, è bello ritrovare il concetto di maschera che avevamo in precedenza. La maschera ci libera, io amo travestirmi, vengo dal teatro.”