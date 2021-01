Ascolti Tv venerdì 29 gennaio 2021. Vince il GF Vip 5 con circa due punti di share in più. Esordio basso per Il Cantante mascherato di Milly Carlucci. Bene Propaganda live che supera il 6%. E bene il film di Rai 2 ispirato ad una delicata storia d’amore. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel ai programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 29 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Cantante Mascherato ha ottenuto 3.615.000 telespettatori con 16.2%

Su Rai 2 Quando le mani si sfiorano: 1.753.000 spettatori con 7.1% 1.753.000 spettatori con 7.1%

Su Rai 3 Titolo V ha registrato 540.000 spettatori con 2.3%

Su Canale 5 GF Vip 5: 3.232.000 spettatori con 18.2%

Su Rete 4 Quarto Grado coinvolge 1.205.000 spettatori con 5.9%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha siglato: 1.104.000 con 5.3%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.229.000 spettatori con 6.2%.

Su Tv8 Creed – Nato per combattere: 398.000 spettatori con 1.7%

Su NOVE I migliori Fratelli di Crozza ha catturato 568.000 con 2.2%

Su Real Time Cake Star – Pasticcerie in Sfida: 448.000 con 1.7%

Ascolti Tv venerdì 29 gennaio 2021, la fascia preserale Frase a commento Su Rai 1 L’Eredità – Il Meglio di: 3.928.000 spettatori con 18% Su Rai 2 NCIS ha siglato 759.000 persone con 3.7% Su Rai 3 Blob segna 1.163.000 spettatori con 4.5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.713.000 con 14.9%. Caduta Libera 3.844.000 con 17.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 939.000 spettatori con 3.7% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 637.000 con 3.2%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 403.000 spettatori con 1.7% Su NOVE Little Big Italy: 318.000 telespettatori con 1.4% Ascolti Tv venerdì 29 gennaio 2021, l’access prime time Cala Tg2 Post Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.968.000 con 18.1% Su Rai 2 Tg2 Post 1.063.000 spettatori con 3.9% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.645.000 con 6.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.413.000 spettatori con 16.1% Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.494.000 con 5.5% e 1.399.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI Miami_ 1.292.000 spettatori con 4.8%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.229.000 con 8.1% Su Tv8 Guess my Age intrattiene 611.000 con 2.2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 491.000 con 1.8%

Ascolti Tv venerdì 29, daytime mattutino

Bene Mattino Cinque. Sotto l’1% Ogni Mattina. L’aria che tira oltre l’8% nella prima parte

Su Rai 1 Uno Mattina:1.076.000 con 17%. Storie Italiane: 1.073.000 con 17.2%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.774.000 con 13%

Su Rai 3 Agorà: 579.000 spettatori con 9.2%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.105.000 con 17.5% e 1.095.000 con 17.7%

Su Rete 4 Il Segreto: 136.000 con 1.1%

Su La 7 L’Aria che Tira: 638.000 con 8.4% e 723.000 spettatori con 5.5%

Su Tv8 Ogni Mattina: 64.000 con 0.9% e 94.000 con 0.6%

Ascolti Tv venerdì 29, day time pomeridiano

Ancora un successo per Pomeriggio Cinque senza concorrenza

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.802.000 con 11.4%. Paradiso delle Signore: 1.855.000 con 13%. Tg1: Le Consultazioni: 1.781.000 con 12.4%

Su Rai 2 Ore 14 informa 616.000 con 3.9%

Su Rai 3 Geo 1.731.000 spettatori con 11.6%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.273.000 con 16.7% e 2.442.000 con 15.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 905.000 con 5.9%

Su Italia 1 Modern Family: 408.000 spettatori con 3.1%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 643.000 spettatori con 4.7%

Ascolti Tv venerdì 29, seconda serata

Bene l’ultima parte del Grande Fratello Viip 5

Su Rai 1 Tv7 informa 602.000 spettatori con 6.7%

Su Rai 2 #AnneFrank Vite Parallele: 317.000 con 2.7%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 484.000 spettatori con 4.5%