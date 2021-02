Ascolti Tv lunedì 1 febbraio 2021. Vince Il Commissario Ricciardi che supera il GF Vip 5 di Alfonso Signorini. Ottimi ascolti per Quarta Repubblica mentre Presa diretta si ferma al 5.8%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 1 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il commissario Ricciardi ha registrato 5.685.000 telespettatori con 23.5%%:

Su Rai 2 NCIS ha segnato 1.069.000 spettatori con 4.1%

Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato 1.481.000 con 5.8%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha raggiunto 3.432.000 con 20,3%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 1.221.000 con 6.3%

Su Italia 1 Il film The Transporter: 1.672.000 telespettatori con 6.5%.

Su La 7 Agorà ha registrato 364.000 spettatori con 1.5%.

Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 421.000 telespettatori con 1.8%

Su NOVE Rocky: 317.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv lunedì 1 febbraio 2021, la fascia preserale Tempesta d’amore di nuovo sopra il 4% Su Rai 1 L’Eredità: La sfida dei Sette: 3.458.000 con 19.1% e 5.037.000 con 22.9%. Su Rai 2 NCIS segna 642.000 spettatori con 3.1% Su Rai 3 Blob: 1.313.000 spettatori con 5.2%. Su Canale 5 Caduta Libera: Inizia la sfida 2.663.000 con 15.4% e 3.957.000 con 18.4%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 992.000 con 4.1% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 613.000 con 3.1% Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 368.000 persone con 1.5% Ascolti Tv lunedì 1 febbraio 2021, l’access prime time La striscia di Geppy Cucciari su Rai 3 sotto il 6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.344.000 con 19.3%%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 941.000 con 3.4% Su Rai 3 Che succ3de? 1.505.000 con 5.7%. Un posto al sole 1.811.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.730.000 persone con 17.1% Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.587.000 con 5.9% e 1.507.000 con 5.4% Su Italia 1 CSI:Miami: 1.237.000 telespettatori con 4.5%. Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.342.000 con 8.4% Su Tv8 Guess my age ha registrato 590.000 con 2.1% Su NOVE Deal With It ha registrato 547.000 con 2%

Ascolti Tv lunedì 1, daytime mattutino

Bene Magalli con I fatti vostri nella seconda parte. La Clerici oltre il 14%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.028.000 con 16.7% e 1.056.000 con 14.3%. È sempre mezzogiorno 1.783.000 con 14.3%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 597.000 con 5.7% e 1.073.000 con 9.2%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 458.000 con 7.3%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.511.000 con 15.9%

Su Rete 4 La signora in giallo 609.000 con 3.8%

Su Italia 1 Chicago PD: 390.000 telespettatori con 4.4%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 46.000 con 0.7% e 75.000 spettatori con 0.5%

Ascolti Tv lunedì 1, day time pomeridiano

Pomeriggio Cinque batte La vita in diretta. Ore 14 sale al 3.5%

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.746.000 con 12,1%. Il paradiso delle signore: 2.093.000 con 16.8%. La Vita in Diretta: 2.121.000 con 14.8%.

Su Rai 2 Ore 14: 531.000 con 3.5%. Detto Fatto ha ottenuto 520.000 con 4.1%

Su Rai 3 Geo ha raccolto 1.824.000 con 12.5%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.085.000 con 15.8% e 2.532.000 con 16.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 847.000 spettatori con 5.7%

Su La 7 Tagadà ha interessato 521.000 persone con 3.9%

Su Tv8 La Magia del Natale ottiene 275.000 con 2.2%

Ascolti Tv lunedì 1, seconda serata

Sette Storie sfiora il 10%

Su Rai 1 Sette Storie: 1.151.000 spettatori con 9.6%

Su Rai 2 la serie 9-1-1: sigla 584.000 spettatori con il 2.8%

Su Rai 3 Dottori in Corsia: 668.000 spettatori con 4%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live: 815.000 con 18.4%

Su Rete 4 Pensa in Grande: 196.000 spettatori con 3.3%