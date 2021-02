Il Commissario Ricciardi va in onda, questa sera con La condanna del sangue. Si tratta del secondo Tv movie della serie interpretata, nel ruolo del protagonista, da Lino Guanciale. La vicenda è ambientata a Napoli negli anni Trenta, in pieno fascismo. Ricciardi ha una caratteristica ereditata dalla madre: è in grado di vedere il fantasma di persone scomparse per morte violenta e di ascoltare le loro ultime parole prima di spirare.

Nel cast ci sono anche Enrico Ianniello e Peppe Servillo.

Il Commissario Ricciardi puntata precedente e ascolti

Il Commissario Ricciardi ha esordito la scorsa settimana con il primo Tv movie della serie dal titolo Il senso del dolore. Il protagonista, che è solito indossare un lungo impermeabile, ha dovuto scoprire l’assassino di un famoso tenore dell’epoca, Arnaldo Vezzi, molto amico di Benito Mussolini. Le apparenze conducevano ad un indiziato che alla fine, come ha portato alla luce Ricciardi, aveva solo cercato di coprire una persona a lui molto cara. Il film tv ha avuto un finale insolito considerata la personalità del defunto un vero e proprio casanova che faceva cadere nella sua trappola soprattutto giovani innamorate della sua notorietà, più che del suo aspetto fisico.

La puntata ha avuto ottimi ascolti convincendo 5.951.000 telespettatori con 24.1%. Si tratta di uno dei migliori esordi della stagione 2020-2021 della fiction made in viale Mazzini.

Il Commissario Ricciardi La condanna del sangue, trama

Questa sera Il Commissario Ricciardi deve vedersela con un altro delitto ma in un ambiente completamente differente. Si tratta del mondo della cartomanzia che cerca di illudere le persone annientando i sogni e gli incentivi ad andare avanti con false promesse.

Uno di questi personaggi discutibili e controversi è Carmela Calise, cartomante-usuraia. Una donna abituata ad inventare il futuro ed a porgerlo alle sue clienti senza un briciolo di verità. E non potrebbe essere diversamente.

A Napoli il lungo e gelido inverno sta per finire. Si sta affacciando la primavera con un tripudio ed un trionfo di profumi e canzoni. In questa atmosfera il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne in maniera truce ed efferata il ricordo di un’antica passione. Su tale presupposto si basa il movente dell’omicidio della cartomante.

E proprio l’indagine sulla morte della Calise porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica, la giovane da sempre innamorata del poliziotto. Tra di loro finora ci sono stati solo sguardi dalle rispettive finestre. E l’emozione di Enrica è grande quando si trova di fronte all’oggetto dei suoi sogni più nascosti.

l Commissario Ricciardi – il cast completo

Di seguito il cast della serie Il Commissario Ricciardi in onda su Rai 1 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori